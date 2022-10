6 rasgos de las personas manipuladoras ¿Sientes que en tu entorno hay personas a las que no les puedes decir NO? ¿O personas que siempre te hacen ceder a sus peticiones? Ten cuidado porque posiblemente te estén manipulando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La manipulación psicológica es definida como la actitud de ejercer influencia en personas a través de distorsiones mentales y emocionales, según el portal Psychology Today. Esto con la intención de obtener un control, poder, privilegios y beneficios personales a costa de la víctima. Pero, ¿cómo identificar a una persona manipuladora? Pon atención en los siguientes puntos y, si detectas al menos uno, mantente alerta y aléjate. Detecta tus debilidades e inseguridades La persona manipuladora sabe identificar tus inseguridades y, además, las encuentra con especial facilidad; sabe detectarlas para después usarlas en tu contra una y otra vez. Es convincente Las personas manipuladoras hablan con una seguridad tremenda y usan dicha habilidad para lograr que sus víctimas poco a poco cedan a sus peticiones: dimitir en sus trabajos, dejar de ver amigos o familia, e incluso renunciar a sus valores y creencias. Amigas peleando Amigas peleando | Credit: Getty Images Usan la mentira y la seducción Utilizan a otras personas sin remordimientos y usualmente hablan de conceptos como el 'comportamiento aceptable' para comenzar a ejercer poder sobre ti. Te hace sentir culpable La persona manipuladora es experta en hacerte sentir que todo lo malo es culpa tuya y que ello se resolvería si tú fueses diferente; regularmente es algo relacionado con tu personalidad. Se hace la víctima Hacerse la víctima es una manera muy sutil pero efectiva de manipulación. Los manipuladores suelen ponerse en este papel para que sientas empatía por ellos y después usarlo en tu contra. El abuso se vuelve constante Una vez que tiene poder sobre ti, lo ejerce en todo tu entorno: trabajo, familia y demás situaciones sociales. Es muy común que las personas manipuladoras adopten actitudes amables y comprensivas, lo que confunde a la víctima sobre si en realidad está siendo manipulada o no. Por ello, es importante diferenciar entre manipulación e influencia social positiva. La influencia social positiva se da en todos los ámbitos de convivencia (familia, trabajo, amigos) y siempre ayuda a crear relaciones sociales sanas y fuertes. Por el contrario, la manipulación es usar a una persona en específico para que el manipulador pueda obtener beneficios individuales. ¿Conoces a alguien así? ¡Dinos tu experiencia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 6 rasgos de las personas manipuladoras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.