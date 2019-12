¿Qué es la meningitis y cómo prevenirla? Conoce los síntomas y causas de la meningitis y qué hacer para prevenirla. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En esta época de invierno, las enfermedades virales están a la orden del día, por lo que los médicos y expertos recomiendan tomar las precauciones adecuadas para evitar el contagio de enfermedades virales, desde un simple resfriado, hasta una mortal meningitis. Aunque esta última es menos común que una gripe, sus efectos pueden causar daños irreversibles. Existen varios tipos de meningitis, pero la más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. Las personas con el sistema inmunológico débil están más propensas a desarrollar esta enfermedad que se agrava rápidamente hasta causar la muerte. Entre los síntomas que se deben de tener en cuenta son: una fiebre súbita, dolor intenso de cabeza, rigidez en el cuello, y náuseas y vómito imparables. La meningitis también puede ser causada por alergias a medicamentos, irritación, química, parásitos y tumores, entre otras causas. Image zoom Aunque la meningitis bacteriana es rara, puede ser mortal, ya que las bacterias que causan infecciones similares a la de la gripe, pueden causar un ataque cerebral y dañar órganos vitales. De acuerdo a la Asociación Nacional de Meningitis, alrededor de mil personas en Estados Unidos contraen meningitis cada año. Entre el 10 y el 15 por ciento pierde la vida. Uno de cada cinco sobrevivientes enfrentan discapacidades permanentes, como daño cerebral, pérdida de la audición, amputaciones de extremidades y problemas de riñón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más del 20 por ciento de los casos afecta a adolescentes y adultos jóvenes entre los 11 y 24 años de edad. El tratamiento temprano ayuda a prevenir mayores complicaciones causadas por la meningitis, la cual se puede diagnosticar a través de un examen de sangre y ser tratada con antibiótico y vacunas adecuadas. Para más información, comuníquese al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades: (800) 232-6348. Advertisement

