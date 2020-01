¿Qué es la fibrosis pulmonar y cómo sobrellevarla? La fibrosis pulmonar es por lo general erróneamente diagnosticada, por lo que los expertos recomiendan hablar con su médico si la condición de sus pulmones persiste. By Isis Sauceda / LA ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con los drásticos cambios de clima, nuestro cuerpo puede mostrar ciertos síntomas de un frágil sistema inmunológico. Pero a menudo, estos síntomas son erróneamente diagnosticados. La fibrosis pulmonar es una de las enfermedades que frecuentemente es erróneamente diagnosticada debido a que sus síntomas son similares a los de otras enfermedades pulmonares, por lo que los expertos recomiendan estar atentos a algunos síntomas persistentes. La fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que se crean cicatrices en los pulmones, lo cual dificulta la respiración. De acuerdo a los expertos, no hay cura para esta enfermedad, pero se puede controlar con medicamentos, actividad física y terapia de oxígeno. Aunque su causa aún es desconocida, entre los síntomas de alerta está la tos seca, la respiración rápida, el cansancio, el dolor de articulaciones y músculos, entre otras. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la Asociación Americana de Pulmón, existen más de 200 tipo de fibrosis pulmonar y se diagnostican alrededor de 50 mil nuevos casa cada año. La mayoría de los pacientes presentan síntomas a la edad entre los 50 y 70 años de edad y es más común en los hombres, aunque esta condición va en aumento entre las mujeres. Algunos de los factores que contribuyen a adquirir esta enfermedad son: el humo del cigarrillo, enfermedades por reflujo, exposición a productos químicos peligrosos, artritis, reumatoide y antecedentes familiares, entre otros. Para poder tratar correctamente esta condición, los expertos recomiendan hablar con su médico inmediatamente si la salud de sus pulmones no mejora. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Qué es la fibrosis pulmonar y cómo sobrellevarla?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.