Exclusiva: Carlos Mesber productor de Suelta la sopa presenta su primer libro "No permitas que otras personas quieran manejar tu vida", dice el autor de "El libreto de tu vida lo escribes tú", que aquí te presentamos en exclusiva para Book Corner. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchos recuerdan al venezolano Carlos Mesber como actor de telenovelas gracias a historias como Tierra de pasiones o Gata Salvaje. El nacido en San Juan de los Morros ha trabajado en televisión desde sus 15 años pero en fechas recientes ha destacado principalmente por su trabajo como productor del show de espectáculos Suelta la sopa (Telemundo) que comanda desde hace siete años. Mesber acaba de debutar como escritor gracias a El libreto de tu vida lo escribes tú (Paquidermo Libros) que ahora te presentamos en Book Corner, el club de libros de People en Español. En el libro Mesber comparte su fórmula del éxito y explica por qué en la historia de nuestras vidas podemos reescribir cada capítulo para alcanzar la felicidad "Yo vengo de un pueblo, soy hijo de árabes con una cultura muy arraigada y muy fuerte, y luché contra 1,000 cosas para lograr mis objetivos porque siempre creí en mí", explica el productor de 46 años a People en Español. "No creía ni mi familia ni mis amigos ni nadie, al contrario, sufría rechazo verbal. Por eso digo: 'El libreto de tu vida lo puedes escribir tú'. No permitas que otras personas quieran manejar tu vida". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mesber cuenta que por presiones familiares tuvo que estudiar primero odontología para poder dedicarse a lo que le apasiona. "Desde niño soñaba con tener mis propios libros porque soy fanático de la lectura", dice sobre la idea detrás de su libro, que comenzó a escribir entre aviones y trenes en el 2006. "Pasaron catorce años para que estuviera listo. Cuando empecé el libro o tenía la idea en mente, [pensé]: 'No lo quiero sacar hasta no lograr las cosas [de las que hablo] para que tengan más credibilidad'". El libro consta de 21 "episodios" —al estilo de un programa de televisión— y toca temas como el liderazgo y la persistencia como herramientas de autoayuda. Su publicación viene como anillo al dedo para el inicio de este nuevo año. "Yo creo que esta es la mejor manera de empezar el 2021 porque hay esperanza", asegura su autor. "Todas las experiencias que platico en el libro las he vivido; [quiero que vean que] hay una persona que existe, [que] logró hacer esos pasos, que es tangible y que es real".

