30 preguntas íntimas que tienes que hacerle a tu pareja hoy mismo ¿Es buena la comunicación que tienes con tu pareja? ¿Lo conoces lo suficiente? Este factor es uno de los principales que debes cultivar todos los días en tu relación, sin importar si tienes meses o años con él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una investigación citada en el portal Salud180 y llevada a cabo entre 700 parejas casadas durante 15 años por el fundador de la Federación Europea de Sexología y especialista en psiquiatría de las Universidades de Ginebra y Milán, Willy Pasini, reveló que la tercera parte confesó tener en el olvido su sexualidad. Entonces, ¿cómo seguían juntos? En una relación no todo es sexo, así lo confirmaron estas parejas que seguían amándose porque intercambiaban sentimientos como ternura, confianza, estima y reciprocidad. Entre algunos de los "ingredientes" que citaron a la hora de describir cómo alimentaban su deseo sexual, mencionaron: -Prestar atención a las necesidades del otro. -Revivir la emoción de la seducción. El "jugar a convénceme" es una manera encantadora de acabar con la rutina de años. -Darse sorpresas mutuas. El hecho de que lo sorprendas con una invitación a un restaurante, una cena romántica en casa o el envío de un detalle a su trabajo, es motivo suficiente para que se sorprenda y siga enamorado de ti. -Trabajar con él en proyectos comunes. Por ejemplo, comprar una casa, planear un viaje de aniversario… Pareja feliz hablando Pareja feliz hablando | Credit: Getty Images Justamente para conocer más a tu chico y saber qué es lo que realmente lo pone feliz dentro y fuera de la cama, tienes que hacerle estas 30 preguntas íntimas hoy mismo. 1.¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? 2. ¿Cómo fue tu niñez? 3. ¿Qué significa tu familia para ti? 4. Para ti, ¿qué es amar? 5. ¿Qué esperas de una pareja? 6. ¿Cuál es el orden de prioridades en tu vida? 7. Si pronto fuera a morir, ¿qué harías para hacerme aun más feliz? 8. ¿Cuáles son tus principales miedos? 9. ¿Te arrepientes de alguna cosa que hayas hecho? 10. ¿Qué es lo que más te desagrada de mi personalidad? 11. ¿Qué significa para ti el sexo? 12. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? 13. ¿Qué es lo que más te excita cuando estamos juntos? 14. ¿Cuál es esa fantasía sexual que quieres hacer realidad? ¿Podemos cumplirla? 15. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y que te hagan en la cama? 16. ¿Qué te desagrada hacer durante el sexo? 17. Para ti, ¿cuál es la clave para que una relación sexual sea satisfactoria? 18. ¿Qué sensaciones te ofrece el sexo oral que te pone tan de "buen humor"? 19. ¿Y por qué no te gusta dármelo? 20. ¿Cuál de los sentidos disfrutas más que te estimule debajo de las sábanas y por qué? 21. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y que te hagan en el sexo? 22. ¿En qué posición de importancia colocarías a la lencería? 23. ¿Prefieres una relación sexual lenta o con un poco de prisa cuando estás muy excitado? 24. Cuando ves a una linda chica, más allá de lo físico, ¿qué actitudes te seducen? 25. ¿Qué te desagrada al hacer el amor? 26. ¿Qué te hace explotar de placer? 27. ¿Con la luz apagada o encendida? ¿Por qué? 28. ¿Qué te pone inseguro en una relación sexual? 29. ¿Por qué a los hombres les obsesionan los senos? 30. ¿Qué actividad te pone en modo: listo para tener sexo?

