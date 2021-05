¿Por qué se celebra el cinco de mayo en Estados Unidos? Este festejo es más grande en Estados Unidos que en México. Y la razón tendría que ver con el estado de Texas. Aquí la explicamos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde 2005 se celebra de manera oficial en Estados Unidos la festividad del Cinco de mayo. La celebración se ha convertido en símbolo de orgullo para la comunidad mexicana residente en el país y para los ciudadanos de origen mexicano, que según cifras en conjunto sumarían más de 30 millones en todo el territorio estadounidense. Contrario a lo que se piensa comúnmente, el 5 de mayo no es el día de la independencia mexicana. Se trata de la conmemoración de la Batalla de Puebla en la que un 5 de mayo de 1862 el ejército mexicano se alzó victorioso sobre las tropas francesas de Napoléon III. Las fuerzas mexicanas fueron lideradas por el general Ignacio Zaragoza quien nació en 1829 en Texas, 16 años antes de que dicho territorio fuera anexado a los Estados Unidos por medio de el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra México-Americana (1846-1848). En 1867, cinco años después de la victoriosa batalla en Puebla, un grupo de mexicanos celebró en Texas la derrota de los invasores franceses honrando la memoria del general Zaragoza. A partir de entonces, la celebración popular se convirtió en un símbolo de orgullo e identidad "para los mexicanos que vivían opresión de parte de invasores o gobiernos extranjeros, y ganó arraigo entre quienes vivían en los estados que pertenecieron a México", según destacan expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México por medio de su publicación La Gaceta de la UNAM. Por que se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos Credit: Getty Images Cinco De Mayo Celebrated In Los Angeles Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, cada año, distintas regiones y estados de la Unión Americana festejan el 5 de mayo a su manera, con festivales masivos que incluyen música en vivo, piñatas, artesanías y comida -muchos de ellos concentrados en el sureste del país-. Hacia 1990 se contaban ya más e 122 festivales del Cinco de mayo en todo el país, incluyendo festejos en Hawái. Durante los festejos del 5 de mayo se consumen aproximadamente 81 toneladas de aguacate en el país (según la revista Forbes) y se consumen más margaritas, cervezas y bebidas alcohólicas que en el Super Bowl o San Patricio.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Por qué se celebra el cinco de mayo en Estados Unidos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.