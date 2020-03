¿Por qué el coronavirus afecta más a personas mayores de 60 años? ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ante el imparable avance de la epidemia del coronavirus por el mundo, con un goteo diario de nuevos casos en Estados Unidos y otros países hasta hace poco no afectados, el Dr. Juan Rivera instó a no caer en la “histeria” y ofreció consejos prácticos para reducir la posibilidad de caer infectado. “Esto se va a [extender]”, advirtió el corresponsal médico de Univision y columnista de People en Español, quien contestó algunas de las preguntas más frecuentes respecto al tema. Image zoom ¿Por qué el virus afecta más a personas mayores de 60 años? El sistema inmunológico, el cual se encarga de protegernos de virus o bacterias, se va debilitando con la edad. De igual manera las personas mayores tienden a padecer de problemas crónicos como diabetes o enfermedades cardiovasculares, por mencionar algunas, que lo hacen más vulnerables a una complicación de salud al enfrentarse a una amenaza como el Covid-19. Hay que aclarar que estamos viendo jóvenes, a nivel mundial, que requieren tratamiento de intensivo debido al Coronavirus pero su mortalidad es menor, o sea, logran pelear con más éxito. Image zoom ¿Es verdad que los hombres son más propensos a tener el virus? Aunque en algunas estadísticas de otros países hemos visto un porcentaje más alto de casos en hombres esto no quiere decir, por lo menos a este punto, que existe algo en los hombres que los hace más vulnerables. ¿Por qué los pacientes con tratamiento oncológico son más propensos a contraerlo? Los pacientes de cáncer, especialmente los que reciben quimioterapia, pacientes de VIH, pacientes que han recibido un trasplante de órgano todos estan inmunocomprometidos y por ende se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Por qué el coronavirus afecta más a personas mayores de 60 años?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.