8 podcasts que toda mamá latina debe escuchar

Encontrar un pódcast entretenido no debe ser como buscar una aguja en un pajar. Dale una mirada a estas ocho excelentes opciones —para todos los gustos— que de seguro no vas a parar de escuchar. Entre Hermanas

Alejandra Espinoza es uno de los rostros más queridos en el mundo del entretenimiento latino, pero no hay duda de que el rol en su vida que más disfruta es el de ser mamá de su pequeño Matteo Marrero. Por esta razón, en su popular pódcast Entre hermanas, la reconocida presentadora de televisión habla de temas que hacen parte de su día a día como mujer, madre y esposa. Para ello, cuenta además con la compañía de su hermana Damaris Jimenez, quien es coach especializada en desarrollo personal. Ana Patricia Sin Filtro

Su calidez la ha llevado a convertirse en una de las ganadoras de Nuestra Belleza Latina (Univision) más queridas. Ese mismo carisma, que la llevó a tener millones de seguidores en las redes sociales, ha transformado a su pódcast en uno de los más populares en Estados Unidos. En cada episodio, Ana Patricia Gámez habla Sin filtro acerca de su vida, tanto personal como profesional. ¡Ay, Mamá!

La vida en familia está llena de momentos de alegría, pero también puede traer muchos retos inesperados. En cada entrega de este pódcast, la reconocida estrella de la televisión Giselle Blondet y su hija Gabriella Pabón se embarcan en conversaciones honestas sobre las experiencias que les ha regalado la maternidad. Las doctoras recomiendan

La salud de los más pequeños de casa es una de las prioridades de los padres de familia y por medio de este informativo pódcast podrás encontrar un sinnúmero de recomendaciones. Expertas pediatras conversan en cada capítulo acerca de los temas y cuestionamientos más comunes sobre el bienestar de los hijos. Sí medito

Aquello de "encontrar un balance entre mente, cuerpo y alma" en ocasiones parece una tarea imposible. Con el normal ajetreo de la vida moderna, nada te puede ayudar más a lograr ese sentido de equilibrio interno y externo que la milenaria práctica de la meditación. Por ello, te recomendamos darle una visita a este popular pódcast de sencillas meditaciones guiadas que de seguro transformarán tu cotidianidad. ¡Buenos días Madresfera!

Ser madre no es una tarea sencilla y por ello, este pódcast tiene como misión ayudarte a encontrar las respuestas que estás buscando. De una forma amena y entretenida, cada capítulo de ¡Buenos días Madresfera! trae conversaciones sobre temas de salud, educación y crecimiento personal, entre muchos más. Nutrición viva y celular

Aprender sobre cómo tener una mejor alimentación siempre será uno de los grandes retos de las madres, razón por la cual este pódcast se convertirá en uno de tus favoritos. La nutricionista, autora y coach de salud Alexa Shipley comparte con sus seguidores recomendaciones para llevar una vida más saludable.

Estirando el chicle

Desde luego, una sonrisa puede transformar tu día. Así que no quisimos dejar de incluir en nuestras recomendaciones este divertido y popular pódcast creado por las españolas Carolina Iglesias y Victoria Martín. Con su picardía y buen humor, este peculiar dúo hace de cada uno de los capítulos de Estirando el chicle una experiencia con la que no dejarás de reir. ¿Aún sigues buscando?

Dale una mirada a estás otras opciones de podcasts en español que también te pueden interesar. En este listado podrás encontrar algunos de los más populares y escuchados en Latinoamérica. Incluyendo además los pódcast de estrellas del entretenimiento como Ismael Cala, Martha Debayle, Daniel Habif, Marco Antonio Regil y Aislinn Derbez.

