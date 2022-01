Podcast perfectos para cuidar cuerpo, mente y alma en este 2022 4 podcasts de crecimiento personal, espiritualidad, actividad física y meditación que debes escuchar este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los podcasts siguen consolidándose como una de los formatos digitales más populares en el mundo. No es para menos, ya que los puedes escuchar en cualquier lugar y momento del día, además de darte la facilidad de elegir tus temas de interés. Es por esto que se han convertido en el acompañante ideal para millones de personas, que a diario se conectan con sus shows favoritos. ¿Y qué mejor herramienta para ayudarte a lograr tus objetivos este año que un buen podcast? Como es tradición, cada inicio de año nos proponemos nuevos propósitos en nuestras vidas y para muchos, trabajar en el cuidado de cuerpo, mente y alma hace parte de los objetivos para este 2022. Para ayudarte a lograr esta meta, te compartimos cuatro populares podcasts en los que podrás encontrar valiosa información acerca de temas como el crecimiento personal, la espiritualidad, la actividad física y la meditación. Crecimiento personal - Inquebrantables Inquebrantables Inquebrantables | Credit: Audible Daniel Habif se ha transformado en una de las voces latinas más influyentes de los últimos años y con sus mensajes de crecimiento personal ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en el mundo entero. Si estás en búsqueda de un podcast que te ayude a iniciar el día de la mejor forma, Inquebrantables de Daniel Habif puede ser la opción ideal. A través de sus cortos monólogos, el mexicano entrega en cada uno de los capítulos mensajes que pueden cambiar por completo tu percepción de la vida. Espiritualidad - Super Soul Super Soul Super Soul | Credit: Audible La presentadora de televisión Oprah Winfrey es sin duda una de las voceras más reconocidas del mundo de la espiritualidad. Su búsqueda de un significado más profundo de lo que es la vida le ha permitido crear proyectos como su popular podcast Super Soul. En cada capítulo de este interesante show, la estrella de los medios de comunicación tiene profundas conversaciones con líderes espirituales, autores y expertos en temas de bienestar. Desde luego, grandes personalidades del entretenimiento también hacen parte de sus invitados recurrentes. Conexión interior - Renew Yourself: Body, Mind & Spirit J Balvin Credit: Courtesy Chopra Meditation Para J Balvin, la meditación es uno de los rituales diarios que no pueden faltar, ya que como él mismo lo ha expresado, esta práctica le "salvó la vida". Con la intención de compartir a sus seguidores todos los beneficios que le ha traído la inclusión de este hábito, la estrella de la música creó un programa de meditaciones guiadas junto a uno de los líderes mundiales del bienestar espiritual, Deepak Chopra. "Creo que la meditación es uno de los primeros pasos clave para lograr el bienestar mental y espiritual … La meditación tiene que ver con abrir la mente a la conciencia personal. Tiene que ver con entender que tu mente no solo es una idea: es algo vivo y que respira, algo que necesita cuidado y protección. La meditación es un acto de higiene mental", compartió el reguetonero sobre este proyecto que definitivamente debes incluir en tu día a día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fitness - Trained Trained Trained | Credit: Audible ¿Qué mejor forma de mantener la motivación en el gimnasio que realizar un entrenamiento en compañía de algunos de los mejores atletas del mundo? Este podcast creado por la compañía deportiva Nike puede ser una opción ideal para ayudarte a cumplir los objetivos de fitness que te hayas propuesto para este 2022. Además de contar con invitados expertos en áreas como medicina, psicología, entrenamiento e investigación deportiva, otro de los grandes llamativos de este popular podcast es la constante aparición de estrellas del mundo del deporte y celebridades amantes de la actividad física como la ganadora del Mundial de Fútbol de la FIFA Alex Morgan, la campeona olímpica de natación Simone Manuel, el actor de Hollywood Michael B. Jordan o la reconocida periodista Arianna Huffington.

