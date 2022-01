5 pódcast que te ayudarán a mejorar tus finanzas Dale una mirada a estos pódcast de emprendimiento, inversiones y dinero que te inspirarán a manejar mejor tus finanzas personales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Deseas invertir pero no sabes cómo dar el primer paso? ¿Quieres tener tu propio negocio pero sientes que no tienes las herramientas necesarias? ¿Quisieras lograr esa anhelada independencia económica? Puede que las respuestas a estas preguntas —y a muchas otras— las puedas encontrar en un pódcast dedicado a compartir información sobre cómo mejorar tus finanzas. El dinero, las inversiones y las finanzas personales pueden parecer idiomas desconocidos, especialmente en un mundo moderno en el que cada día las cosas parecen cambiar totalmente. Por ello, la mejor decisión que puedes tomar antes de cualquier iniciativa financiera es educarte y escuchar lo que dicen los expertos. Dale una mirada a estos cinco pódcast en los que encontrarás información, recomendaciones y testimonios; además de la inspiración que necesitas para dar ese salto que deseas en tus finanzas. Vitaminas Vitaminas Vitaminas Elaine King se ha transformado en una de las expertas en finanzas más escuchadas por los latinos y a través de cada capítulo de su pódcast Vitaminas la peruana comparte con sus seguidores útiles recomendaciones que te ayudarán a mejorar la forma en que usas tu dinero. Hábitos financieros durante la pandemia, qué hacer y qué no hacer con las herencias, errores que se cometen al planificar tu patrimonio o cómo afecta la inflación a tus finanzas, son algunos de los temas que se han tratado en los más recientes episodios de este imperdible pódcast. GaryVee en Español GaryVee en Español GaryVee en Español | Credit: Audible Gary Vaynerchuk es una de las personalidades más influyentes de la actualidad en el mundo de los negocios y para muchos de sus seguidores encarna el ejemplo perfecto del llamado "sueño americano". Llegó como un inmigrante a los Estados Unidos y hoy en día es dueño de un imperio empresarial y mediático. Millones de personas en el mundo entero han encontrado en el contenido digital de GaryVee los mejores consejos para aplicar en su vida laboral, empresarial y personal. Entrevistas con celebridades del entretenimiento, charlas sobre inversiones, consejos sobre cómo hacer dinero, respuestas a las preguntas que hacen sus fans y conversaciones sobre liderazgo hacen parte de su multifacético pódcast. Tulio en vivo y en crudo Tulio en vivo y en crudo Tulio en vivo y en crudo | Credit: Audible Luego de ser una estrella de los medios de comunicación y de tener una gran compañía dedicada a la venta de autos, el colombiano Tulio Zuluaga lo perdió todo. Tras años intentando reconstruir su vida, ahora es una de las voces más influyentes de la gastronomía en su país y en Latinoamérica. El gurú de la comida ha enfocado sus años más recientes en ayudar al crecimiento de pequeñas empresas y proyectos de emprendimiento en el mundo de la comida. Su experiencia le ha permitido aprender valiosas lecciones sobre los negocios y la vida, enseñanzas que quiere compartir con sus millones de seguidores a través de su nuevo pódcast Tulio en vivo y en crudo. "Se aprende más del fracaso que del éxito, eso fue lo que me abrió los ojos y me llevó a un nuevo nivel de comprensión. Aprendí todo lo que necesitaba aprender para empezar a caminar y salir adelante, en especial, cómo hacerlo mientras aportaba y ayudaba a los demás… y aún sigo aprendiendo", compartió recientemente en entrevista con un medio de comunicación colombiano. Afford Anything Afford Anything Afford Anything | Credit: Audible Dejar su trabajo de oficina, pero al mismo tiempo tener independencia financiera para disfrutar de su vida fue la gran motivación que tuvo Paula Pant para darle un cambio de 180 grados a su vida. Su historia ha cautivado a miles de personas que sueñan con lo mismo y por ello su pódcast Afford Anything es uno de los más populares en el área de finanzas personales. En cada capítulo de este show, la conferencista, autora y experta en bienes raices sostiene interesantes conversaciones sobre cómo la forma en que invertimos nuestro dinero, tiempo y energía son clave para alcanzar aquella soñada independencia económica. Millennial Investing Millennial Investing Millennial Investing | Credit: Audible ¿Cómo invertir?, ¿dónde comenzar?, ¿y qué opciones tengo? son algunas de las preguntas más comunes entre aquellos que desean iniciarse de alguna forma en el campo de las inversiones. El pódcast Millennial Investing puede ser la mejor forma de dar ese primer paso para conocer más de este mundo. Además de hablar sobre aspectos básicos de las inversiones financieras, en cada capítulo de este pódcast también se cubren temas de negocios, emprendimiento, crecimiento personal y generación de ingresos adicionales. El objetivo de los creadores de este show es proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas y el conocimiento necesario para que puedan invertir con un mayor rendimiento su tiempo y su dinero.

