Platos con sabor latino perfectos para Navidad Dale una mirada a estas deliciosas ideas que el chef James Tahhan nos recomienda para esta temporada de festividades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Resulta casi imposible resistirse a las delicias que se preparan durante esta época; y no es para menos, pues los sabores de la cocina latinoamericana son los protagonistas en las mesas de nuestros hogares a lo largo de esta temporada. Entre tantas opciones de olores, sabores y colores puede ser abrumador encontrar los platillos ideales para tu menú de Navidad, así que decidimos invitar a un experto para que nos compartiera sus secretos para crear un menú con todo el sabor latino: El chef venezolano James Tahhan. ¡Dale una mirada a sus recomendaciones! Jamón con glaseado al pastor Platos para Navidad Credit: Getty Images El delicioso jamón glaceado es uno de los platos más tradicionales durante esta época y para el chef estrella de la televisión latina nada mejor para darle el sabor de nuestra cocina que preparar una versión al pastor. "Le da un poco más de picardía porque tiene un 'toquecito' picante del chile guajillo que lleva la salsa al pastor y le va a dar un color superior al del jamón convencional. Definitivamente es una alternativa increíble", asegura el creador de la Foodiescuela. Pernil navideño Platos para Navidad Credit: Getty Images El pernil también es otra de las delicias que no puede faltar en la mesa navideña, por esta razón nuestro invitado especial lo incluye como otra de las opciones ideales de plato fuerte en tu cena de Nochebuena. "Yo particularmente hago la versión venezolana con un marinado de vegetales que lleva pimientos, ajo, cebolla, le pongo mis especias y un poquito de mi caldo de pollo que le da un gusto especial al marinado. Se licúa todo y se marina en una bolsa por 24 horas. Luego horneas y todo el residual del jugo que te queda lo usas para servirlo al lado como una salsa", comparte el chef James sobre su receta. Arepas de reina pepiada con cerdo Platos para Navidad Credit: Getty Images Los llamados leftovers no se quedaron fuera del menú y las recomendaciones del querido chef venezolano. Para él, unas tradicionales arepas son el mejor complemento para acompañar aquellas sobras de la celebración de Navidad. "Aunque la reina pepiada está hecha con pollo, aquí la haríamos con el leftover del cerdo desmechado. Adicionalmente lo servimos con cilantro y aguacate. Lo podemos servir perfectamente con una arepa, lo podemos servir con un taco, lo podemos servir en realidad de mil y una manera. Versátil y perfecto para el día siguiente, sin desaprovechar el cerdo", recomienda el experto de la cocina. Arroz con pollo o vegetales Platos para Navidad Credit: Getty Images Un buen plato de arroz no puede faltar en un menú inspirado en la cocina latina y nada mejor para la velada de Navidad que un arroz con pollo. "Ese color amarillo festivo en la mesa va a hacer que tu cena no solamente sepa deliciosa sino que luzca increible". "Para aquellos que no comen pollo puedes hacer un arroz de vegetales. Para esta receta requieres de un sofrito con especias y para que te quede amarillo el arroz, puedes usar el caldo de pollo del chef James que tiene cúrcuma para darle el color naturalmente", explica. Ensalada de repollo con cilantro Platos para Navidad Credit: Getty Images Además de ser deliciosa, esta ensalada también será protagonista de la decoración de tu mesa en Navidad por sus vibrantes colores. "Una ensalada de repollo con cilantro es perfecta con una vinagreta de mostaza, un 'poquitín' de mayonesa —si es casera mucho mejor— y cilantro picado. Es una buena opción porque la puedes hacer con mucho tiempo de antelación". Torta de panettone Platos para Navidad Credit: Getty Images Cuando se habla de postres típicos de Navidad, un panettone nunca puede faltar. Este peculiar pan —de origen italiano— es sin duda uno de los platillos predilectos para compartir con familia y amigos durante esta época. Por esta razón, el chef James nos recomienda un postre hecho con panettone. "Es una manera perfecta de reutilizar estos panettones. Mezclamos un poco de huevo con crema de leche, azúcar y canela. Cortamos el panettone en cubos, lo colocamos en un recipiente, luego lo cubrimos con la mezcla. Lo horneas y transformaste un postre que ya es rico en un postre mucho más rico. Lo puedes servir con helado", nos aconseja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para ver más recetas, recomendaciones y encontrar todos los productos del chef James puedes visitar su sitio en línea.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Platos con sabor latino perfectos para Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.