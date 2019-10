Pixel 3a y Pixel 3 XL: Todo lo que tienes que saber de los nuevos teléfonos de Google Te presentamos resumen de los anuncios clave sobre los nuevos celulares de Google Pixel 3a Y 3a XL. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La conferencia anual de desarrolladores de Google I/O se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles. El CEO, Sundar Pichai, habló ante una audiencia en vivo de más de 7,000 personas a través de livestream. La conferencia de este año se centró en la utilidad, la privacidad y seguridad del usuario y la inteligencia artificial para el bien social. A continuación encontrarás un resumen de los anuncios clave sobre los nuevos celulares de Google Pixel 3a Y 3a XL. Los Pixel 3a y 3a XL son los nuevos teléfonos inteligentes de Google. Grandes ventajas: precio más asequible, nuevos colores brillantes, la misma cámara increíble. Image zoom Los teléfonos Pixel 3a vienen en tres colores, claramente blanco, solo negro y púrpura Cortesía Fotos: Google ha incorporado muchas de las mismas características líderes de la industria de la cámara Pixel para ayudar a capturar los momentos que importan. La cámara de Pixel 3a está optimizada para tomar fotos hermosas con el modo retrato, con poca luz con night sight y agregar un poco de diversión con los paquetes de Playmoji en Playground. Google Lens: Construido directamente en la cámara en Pixel 3a, Google Lens te permite buscar lo que ves. Con solo apuntar la cámara a un objeto o elemento visual, puedes obtener respuestas a preguntas como: “¿Qué es esa flor?” “¿Me puedes mostrar una lámpara similar?” O “¿Quién pintó eso?”. ¿Necesitas aprender un idioma extranjero rápidamente? Se ha incorporado la inteligencia de Google Translate en la lente, lo que te permite traducir texto a más de 100 idiomas, superponiendo la traducción justo encima del texto original. ¿Quieres consejos de restaurantes? Los aspectos destacados del menú en Lens te ayudan a ver qué platos son populares con el menú físico en tu mano. Toca un plato para ver cómo se ve gracias a las fotos y comentarios de Google Maps. ¿Necesitas ayuda para calcular una propina? Solo apunta tu cámara al recibo. Image zoom Pixel 3a Cortesía Bienestar digital: Una encuesta global reciente mostró que 1 de cada 3 personas ha tomado medidas para encontrar un mejor equilibrio con su uso personal de tecnología, y más del 80% ha indicado que esto tiene un impacto positivo en su bienestar. Con Pixel 3a, tienes una variedad de funciones de bienestar digital al alcance de la mano, lo que te permite usar el teléfono para alejarse del teléfono. Flip to shh coloca tu Píxel en ‘no molestar’ cuando la pantalla del teléfono está volteada hacia abajo. Un panel de control de Bienestar digital te notifica el tiempo dedicado a cada aplicación, lo que te permite establecer límites en determinadas aplicaciones. Asistente de Google: Se ha incorporado la inteligencia del Asistente de Google directamente a Pixel 3a para que actúe como un asistente personal, disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Con un simple apretón o “Hey Google”, el asistente puede ayudarte con cualquier pregunta, acceso a la aplicación, configuración del temporizador, reproducción de música, llamadas telefónicas y también permite a los usuarios revisar llamadas de números desconocidos. Image zoom Pixel 3a Cortesía Para los amantes de la música, Pixel 3a tiene Now Playing Song History, una función de descubrimiento de música que identifica una canción cuando se reproduce, guarda esa canción y te permite escucharla más tarde. Batería: Pixel 3a tiene una batería para todo el día que dura hasta 30 horas, y con el cargador de 18 W en la caja, obtendrás 7 horas de durabilidad en 15 minutos. Estos teléfonos también tienen batería adaptativa, que aprende cómo empleas tus aplicaciones a lo largo del tiempo y puede priorizar las que usas con mayor frecuencia, ahorrando la batería de la manera que sea más conveniente para ti. Image zoom Cortesía Seguridad: Pixel 3a ofrece las mismas funciones de seguridad que Pixel 3, incluido el chip de seguridad Titan M para asegurarse de que tu teléfono tenga la última seguridad de hardware para proteger sus contraseñas e inicio de credenciales de sesión, junto con los tres años de actualizaciones de seguridad del sistema operativo. Precios: Pixel 3a comenzará en $399 y $479 para el Pixel 3a XL. Los teléfonos vienen en tres colores, claramente blanco, solo negro y púrpura, y son compatibles con auriculares USB-C y de 3,5 mm. Advertisement EDIT POST

