Piloto de Kobe Bryant y desorientación espacial ¿Sabes qué es? Avanzan los estudios de las posibles causas del siniestro que terminó con la vida de Kobe Bryant y su hija. Ahora parece ser que el piloto pudo estar bajos los efectos de la desorientación espacial. Te contamos en qué consiste esta experiencia que puede tener consecuencias fatales. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de la investigación abierta para esclarecer las causas del siniestro que terminó con la vida de nueve personas, entre ellas Kobe y Gianna Bryant hace ahora dos semanas, todo apunta a que la causa principal del accidente fuera culpa de la espesa niebla. Debido a ella, los expertos aseguran que el piloto podría haber padecido un episodio de desorientación espacial. ¿Sabes qué es? En un estudio llamado “Desorientación espacial, confusión que mata”, se afirma que durante un vuelo de escasa o nula visibilidad, cualquier piloto puede padecerlo y tomar por ello decisiones erróneas con consecuencias nefastas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Según la Air Safety Foundation, consiste en “la percepción errónea de la posición y el movimiento de uno en relación con la tierra, y que en los pilotos se produce cuando éste queda privado de referencias naturales y visuales para mantener la orientación, como nubes, niebla, bruma, oscuridad, o el terreno, o fondos de cielo con un contraste indistinto”. En definitiva, es muy difícil después de unos momentos pilotando en la niebla saber dónde es arriba y dónde abajo. Además, el área de Calabasas donde se estrelló el helicóptero de Kobe Bryant en mitad de una espesa bruma, es bastante intrincada y montañosa. Image zoom Eso hizo aún más difícil el estudio del aparato siniestrado cuyos restos se expandían alrededor de doscientos metros y la recuperación de los restos de los nueve fallecidos en el siniestro. El piloto hizo su último contacto cuando volaba a unos 2.300 pies de altura. Image zoom La noticia de la trágica muerte del jugador de los Lakers junto a su hija y otros siete pasajeros conmocionó al mundo. Advertisement

