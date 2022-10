Qué perfume debes usar para atraer el amor según tu signo del Zodiaco ¿Sabías que con tu aroma eres capaz de atraer a las personas? Pero, entonces ¿cuál es el perfume que debo usar para tener éxito en el amor según mi signo del Zodiaco? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fragancia que usas es capaz de "despertar" las feromonas, hormonas relacionadas con la atracción física y el placer. Descubre qué perfume usar para atraer a la persona que te gusta según tu horóscopo. Aries Te defines por ser una mujer con una personalidad muy marcada. Eres segura de ti misma, inteligente y con un poder de decisión inquebrantable que cautiva a cualquier hombre, por eso necesitas potenciar todo eso que sale desde tu interior con fragancias con notas en chocolate, madera y vainilla, por ejemplo EDP Flower Bomb. Tauro ¡Tú eres sofisticada! Además de decidida, práctica y de estar siempre en la vanguardia de todo lo que sucede alrededor, por lo que mantener una conversación contigo es provechoso. No tienes problema de emitir criterio de cualquier tema con propiedad. Tu conocimiento lo combinas con tu linda apariencia física, la cual posees porque amas cuidar tu piel y comer sano. Combina esa personalidad tan agradable con toques de perfumes de rosas, flor de azahar y jazmín, por ejemplo, con el Eternity de Calvin Klein. ¡Ese hombre que tanto te atrae no se podrá resistir a tu aroma! Géminis Eres sociable, divertida, apasionada por la vida y muy enamorada. Debido a que tu signo está regido por el aire, las fragancias que le ayudarán a tu Cupido son aquellas con toques de cítricos y flores, como el EDP Poison Girl, de Dior. Mujer usando perfume Mujer usando perfume | Credit: Getty Images Cáncer ¿Qué hombre no anhela tener a su lado a una mujer soñadora? ¡Muchos! Eres una de ellas y por eso tienes que sacar ventaja de tu atributo, pero también sensible y altruista, en otras palabras, que ayudas a los demás sin esperar nada a cambio. Esa característica es muy humana y lo que refleja es que eres una buena persona. Tu signo del Zodiaco lo determina el elemento agua, por lo que necesitas llevar sobre tu piel aromas dulces y de flores que la refresquen, como el Daisy Eau So Fresh, de Marc Jacobs. Leo Si naciste bajo el signo de Leo, te defines como una chica auténtica, aventurera y que marca diferencia al entrar a cualquier lugar. Tus mejores aliados para atraer el olfato del sexo opuesto son aquellos aromas que son cálidos, como el DP Paloma Picasso, de Paloma Picasso. Virgo Eres una chica de total confianza, que se entrega de manera incondicional, generosa y amable. Eres tímida y reservada al primer contacto. Con tu pareja eres apasionada, fiel y romántica, algo que quien tenga la dicha de estar a tu lado apreciará. Aunque tengas todas esas virtudes, cuando alguien te conoce, lo primero que nota es tu inteligencia y buen sentido del humor. Tu perfume ideal para complementar tu forma de ser son aquellos hechos a base de frutos rojos, como el Lauren Style, de Ralph Lauren. Libra ¿En busca del amor? Ok, con lo primero que te tienes que identificar es con que eres una mujer reservada, divertida, inteligente y equilibrada, características que atraen a muchos hombres. Tienes un enorme sentido de la belleza y sabes en todo momento cómo dar tu toque personal a todo lo que haces, por lo que te vuelves una chica original y fácil de encontrar, lo que intriga a los hombres. Para combinar tu peculiar personalidad y que destaque aun más, usa perfumes sutiles a base de vainilla, lavanda y canela, por ejemplo, el DP Boss Ma Vie Intense, de Hugo Boss. Escorpión ¡Eres la mujer más apasionada de todo el horóscopo! Te gustan los hombres con mucha imaginación porque odias la rutina y la monotonía. En cuanto a tu personalidad, das una apariencia de ser una mujer que ama trabajar, que le encanta cuidar a su familia y que es bastante seductora con su pareja. Los perfumes que mejor van contigo son aquellos con notas acuáticas con combinaciones románticas de caramelo o chocolate, como el EDT Florale La Vie Est Belle, de Lancôme. Sagitario Positiva, optimista y amante de la aventura. ¡Qué mujerón! Es por eso que para atraer el romance a tu vida, además de tener tan bella personalidad, es buen truco poner sobre tu piel aquellos aromas que incentiven aun más tu espíritu libre, como los que poseen cítricos y vainilla, como el Touch of Pink, de Lacoste. Capricornio Te caracterizas por ser una mujer elegante, familiar, buena trabajadora y que le gusta enriquecer su conocimiento a través de los libros. Una mujer altamente segura de sí misma como tú tiene que llevar una fragancia que enmarque su personalidad al poseer haba tonka y vainilla, por ejemplo, el Coco Mademoiselle, de Chanel. Acuario Llena de energía, coqueta, divertida y profesional. Das tu toque personal a todo lo que haces, eres apasionada y una de las más amigables de todo el horóscopo, es por eso que es aconsejable que lleves un aroma que cautive a cualquier olfato y que posea resina de madera de sándalo. Uno de ellos es el Intense, de Dolce & Gabbana. Piscis Eres una de las mujeres más sensibles, cariñosas y tiernas de todo el Zodiaco. En ti cualquier pareja encuentra una buena compañera y amiga porque te entregas por completo al mostrar tus sentimientos sin prejuicios, por lo que a veces te vuelves vulnerable. Déjate llevar por el aroma de los perfumes que representan al elemento agua, como Acqua di Gioia, de Giorgio Armani. ¡Lo cautivarás!

