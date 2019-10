Book Corner de People en Español presenta la novela Recuérdame de Mario Escobar En entrevista con People en Español el prolífico escritor revela detalles de "Recuérdame", novela con la que arranca el Círculo de lectura de People en Español. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Bienvenidos a Book Corner el club de lectura de People en Español! En nuestra primera entrega les recomendamos Recuérdame (HarperCollins Español), una emocionante y conmovedora novela escrita por prolífico autor español Mario Escobar. El libro cuenta las aventuras de tres hermanos separados de sus padres por la Guerra Civil española y que son enviados en un buque a México por sus padres. La historia

Recuérdame, basada en hechos reales, arranca en la España de 1937 sumida en la guerra civil. Tres hermanos —Marco, Isabel y Ana— son embarcados por sus padres en un buque con rumbo a México. “La guerra civil se produjo justo hace ochenta años”, explica a People en Español el también historiador, quien vive junto con su mujer y sus dos hijos en Madrid. “Se produjo un gran sufrimiento de los que a veces son los que menos voz tienen, que son los niños”. Escobar cuenta que ya terminada la novela se devanaba los sesos para encontrarle el título adecuado. Hasta que en unas vacaciones en la playa le preguntó a su esposa qué le diría una madre a su hijo si supiera que no lo volvería a ver. “Recuérdame”, le contestó y ahí el autor de 48 años encontró lo que buscaba. La separación

Esta trepidante y conmovedora novela retrata el profundo dolor que causa la separación en los padres e hijos, así como los temores y las incertidumbres de los niños que parten a un destino desconocido, en el que también tendrán experiencias nuevas como el amor y se adaptarán a un nuevo país. “[La novela es] también un homenaje a tantos refugiados que tuvieron que criarse en México”, apunta el autor. De actualidad

Escobar señala que hoy "vivimos un momento muy parecido" al del libro. "Vemos refugiados sirios en Europa, venezolanos escapando a una realidad terrible", relata el escritor, que ha sido traducido a 19 lenguas y quien antes de triunfar con la literatura trabajó de albañil, con enfermos de lepra y haciendo encuestas. Por eso está en contra de algunas medidas muy en auge. "Ponemos murallas. Sentimos miedo, temor a las personas que vienen de fuera", resalta. "Cerrar las puertas a niños indefensos, a personas que están huyendo a veces de conflictos, a veces de la pobreza, no deja de ser un acto inhumano". Recúerdame es la novela número 50 de Mario Escobar y está a la venta en Barnes & Noble por $16.99 en versión impresa y $11.99 en Nook Book. El libro se publica justo en el 80 aniversario de la llegada de los Niños de Morelia a México: Más sobre el autor: Apasionado por la historia y sus enigmas Mario Escobar ha estudiado en profundidad la Historia de la Iglesia, los distintos grupos sectarios que han luchado en su seno, el descubrimiento y colonizacíón de América; especializándose en la vida de personajes heterodoxos españoles y americanos. Su primera obra, Conspiración Maine 2006, fue un éxito. Le siguieron El mesías Ario (2007), El secreto de los Assassini (2008) y la Profecía de Aztlán (2009). Todas ellas parte de la saga protagonizada por Hércules Guzmán Fox, George Lincoln y Alicia Mantorella. Su libro Francisco. El primer papa latinoamericano (2013) ha sido traducido a 12 idiomas, entre ellos el inglés, francés, italiano, portugues, japonés, danés, etc. Sol rojo sobre Hiroshima (2009) y El País de las lágrimas (2010) son sus obras más intimistas. También ha publicado ensayos como Martín Luther King (2006) e Historia de la Masonería en Estados Unidos (2009). Los doce legados de Steve Jobs (2012). La Saga Ione (2013) o la Serie Apocalipsis (2012).Saga Misión Verne (2013) El libro más exitoso en España es El Círculo.

