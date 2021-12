Películas inspiradas en historias latinas perfectas para una noche de cine en familia ¿Buscando una película familiar? Dale una mirada a estas 10 grandes producciones que se han inspirado en historias, personajes y tradiciones de nuestra cultura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una velada de cine en casa junto a tu familia siempre será un plan perfecto para cualquier ocasión y qué mejor elección que una película que honre nuestras raíces. Dale una mirada a este listado que incluye algunas grandes producciones de Hollywood inspiradas en la cultura latina. ¡Luces, cámara y acción! Coco (2017) La celebración del Día de los Muertos es una de las tradiciones más importantes de la cultura hispana y de mayor reconocimiento en el mundo entero. Por ello, cuando Disney presentó Coco la acogida fue inmediata, transformándose en una de las producciones animadas más taquilleras de la historia. Coco fue nominada a los premios más importantes del cine, ganando el Óscar y el Globo de Oro a Mejor película animada, entre otros. McFarland, USA (2017) En el 2017, Disney presentó esta inspiradora historia de la vida real sobre un inusual equipo de cross-country conformado por jóvenes latinos. Un exentrenador de fútbol americano llega a la escuela secundaria de McFarland —una pequeña población de trabajadores agrícolas en California— y se da cuenta de las impresionantes capacidades atléticas que tienen sus estudiantes. Kevin Costner es el protagonista de esta cinta que resalta las dificultades sociales que vivieron estos jóvenes estudiantes y cómo lograron vencer la adversidad gracias al deporte. In the Heights (2021) Washington Heights es uno de los barrios latinos más tradicionales de la ciudad de Nueva York y esta espectacular producción llevó a la pantalla gigante uno de los shows musicales de Broadway más exitosos de las últimas décadas, inspirado en las calles de esta popular área de Manhattan. In the Heights es una emocionante historia basada en la búsqueda de los sueños y cómo a través de la resiliencia se pueden hacer realidad. Spare Parts (2015) George López, Marisa Tomei y Jamie Lee Curtis forman parte del elenco que llevó a la pantalla gigante esta historia de la vida real en la que un grupo de estudiantes latinos, de una secundaria en Arizona, logra vencer en un concurso de robótica a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. The Book of Life (2014) Otra de las grandes cintas inspiradas en la celebración del Día de los Muertos y una excelente opción para una tarde de cine en familia. Esta película animada, ganadora de un Óscar y nominada al Globo de Oro a Mejor película animada, producida por Guillermo del Toro, cuenta cómo el amor puede trascender las barreras de la vida y la muerte. Diego Luna, Zöe Saldaña y Channing Tatum prestaron sus voces para los personajes protagónicos. Encanto (2021) Luego del éxito mundial que tuvo de Coco (2017), Disney le apostó una vez más a una película inspirada en las tradiciones latinoamericanas. En Encanto, la mágica cultura colombiana es protagonista de la historia. Lin-Manuel Miranda, Wilmer Valderrama, Diane Guerrero y Carolina Gaitán son algunas de las estrellas que participaron en esta producción. Language Lessons (2021) Inspirada en las nuevas dinámicas sociales impuestas por la pandemia de la COVID-19, esta emocional película, filmada en gran parte a través de formato de videoconferencias, cuenta cómo el idioma español se puede transformar en la mejor herramienta para crear lazos de amistad a través en un mundo virtual. Language Lessons nos muestra la inesperada (e improbable) conexión emocional que se establece entre una joven profesora de español y su alumno. La película, dirigida por la actriz cubanoamericana Natalie Morales, quien también actúa en la cinta, tiene un altísimo índice de aprobación del 97% en Rotten Tomatoes. Stand and Deliver (1988) Basada en una historia real, la película relata cómo un profesor de matemáticas de una escuela secundaria en un barrio latino de East Los Ángeles logró ayudar a sus alumnos a explotar su verdadero potencial, a pesar de sus difíciles condiciones socioeconómicas. Este clásico fue elegido por el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos para ser preservado por su significado cultural, razón por la que también forma parte de la Biblioteca del Congreso. Rita Moreno: Just a Girl Who Decided To Go For It (2021) Para muchas personalidades hispanas de los Estados Unidos, la puertorriqueña Rita Moreno ha sido un rol a seguir, ya que a través de su carrera ha dejado un legado como una de las primeras mujeres latinas que logró triunfar en el mundo del entretenimiento de este país. A través de este documental, Moreno revela detalles de todos los prejuicios y obstáculos que tuvo que superar para lograr su reconocimiento en Hollywood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frida (2002) Frida Kahlo continúa siendo una de las artistas más representativas y enigmáticas de Latinoamérica. Esta película, protagonizada por Salma Hayek, detalla su vida y cómo logró transformarse en un ícono mundial a pesar de las dificultades que enfrentó. La cinta logró llevarse múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo dos premios Óscar.

