Close

Películas familiares infaltables en esta Navidad Dale una mirada a estas 10 películas perfectas para ver con tu familia en la temporada de fin de año. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La temporada de Navidad es uno de los momentos más esperados cada año y no es para menos, ya que durante esta época tenemos la oportunidad de disfrutar de tradiciones y tiempo de calidad junto a nuestra familia. Desde luego, cualquier celebración de Navidad también debe incluir tiempo para disfrutar de una bella película con toda la magia de la temporada, así que hemos creado este útil listado con algunas de las mejores cintas perfectas para una tarde junto a tus seres queridos. Clásicos, comedias, animadas y estrenos, de seguro encontrarás la opción ideal para todos en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estrenos Christmas Chronicles 2 Kurt Rusell y Goldie Hawn, una de las parejas de Hollywood más queridas, protagonizan esta nueva entrega de la saga de Netflix en la que Santa Claus y su esposa tendrán la difícil misión de salvar la Navidad ya que un enemigo inesperado ejecuta un plan para robarse la magia de esta época. Jingle Jangle: A Christmas Journey Forest Whitaker, Keegan-Michael Key y Ricky Martin son algunas de las súper estrellas del entretenimiento que dan vida a esta historia de fantasía, llena de enseñanzas sobre la unión familiar y el verdadero significado de la amistad. Clásicos infaltables Home Alone Por supuesto, la historia del pequeño Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, siempre será un clásico que no puede faltar en la temporada de Navidad. No importa cuantas veces la hayas visto, siempre le regalará un lindo momento de risas a tu familia. Miracle on 34th Street Santa Claus es uno de los personajes mágicos de la Navidad más queridos en el mundo entero, pero, ¿qué pasaría si descubres que su historia no es tan solo una leyenda? Una pequeña niña y un abogado se dan a la difícil tarea de demostrar que un hombre que asegura ser Santa es realmente quien dice ser. A Christmas Carol (2009) Cuando hablamos del verdadero espíritu de la Navidad ninguna película lo da a entender mejor que la clásica historia de A Christmas Carol escrita por Charles Dickens en 1843. Nadie mejor que Jim Carrey para dar vida al personaje principal de esta versión animada. Los preferidos de los más chicos The Polar Express Desde su estreno en el 2004, esta cinta se ha transformado en uno de los éxitos imperdibles del cine en cada Navidad. Tom Hanks encabeza el listado de estrellas que hicieron parte del elenco que dio vida a la cinta. How the Grinch Stole Christmas El Grinch es otro de los personajes clásicos de la Navidad y a pesar de no ser el mejor amigo de esta época del año, su historia está llena de aprendizajes sobre el verdadero significado de esta linda época. El comediante Jim Carrey da vida al personaje protagonista. Comedias Elf El comediante Will Farrell protagoniza este clásico navideño y que es uno de los preferidos por las familias en esta época. La divertida historia de la cinta cuenta cómo un hombre, que toda su vida ha creído ser un elf, decide dejar el Polo Norte y a Santa Claus luego de descubrir que es un humano. Jingle All the Way Los tradicionales regalos de Navidad pueden transformarse en toda una pesadilla para los papás, ya que no siempre es fácil complacer los deseos de los más chicos de casa. Arnold Schwarzenegger da vida a un padre de familia que está dispuesto a hacer lo que sea, literalmente, por conseguir el regalo ideal para su hijo. Animada y aclamada Klaus Esta historia, que estuvo nominada al premio Oscar a Mejor cinta animada, cuenta una bella versión de cómo el querido Santa Claus llegó a convertirse en la leyenda de Navidad que hoy todos celebramos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Películas familiares infaltables en esta Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.