5 películas familiares de Netflix perfectas para las festividades Dale una mirada a las mejores películas familiares para disfrutar de una velada de cine junto a tus seres queridos en esta época de festividades. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se acercan las celebraciones de fin de año y esto significa tiempo en familia, deliciosas cenas y la oportunidad de organizar actividades juntos a tus seres queridos. Una película en familia siempre será una de las mejores opciones para entretener a todos en casa y Netflix se puede convertir en tu gran aliado para esta tarea. ¿Qué mejor combo que una buena película, unos deliciosos snacks y la compañía de tu familia? La combinación perfecta para una velada inolvidable. Dale una mirada a nuestras películas navideñas recomendadas para ver durante esta temporada. Todas despertarán el espíritu de la época, además de inspirar tu imaginación dejando que la magia de la Navidad llene tu hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Operation Christmas Drop Una opción tropical, ya que en la cinta no verás la típica escena navideña con nieve, magia y Santa Claus. Sin embargo, Operation Christmas Drop le permitirá conocer a la familia una versión más humana sobre la Navidad sin dejar la aventura y el amor a un lado. La historia brinda la oportunidad de que grandes y chicos se inspiren con el poder del servicio y lo gratificante que es ayudar a los demás, dándole un nuevo significado a la llegada de esta época del año. Christmas Chronicles 2 La segunda parte de Christmas Chronicles es la opción perfecta para esta temporada de festividades. Esta nueva parte de la saga está llena de la fantasía y magia que vive Santa Claus en el Polo Norte. En esta ocasión, la gran misión de Papa Noel y la Señora Claus es la de salvar la Navidad, ya que un enemigo inesperado quiere robarse la felicidad de esta época tan especial. Desde luego, del éxito de su misión depende que todos los niños del mundo puedan encontrar sus regalos bajo el árbol. La cinta está protagonizada por Kurt Rusell y Goldie Hawn. ¡Un must navideño para compartir en familia! Klaus Un infaltable en tu lista de películas para compartir en familia. Klaus, es una película de animación que muestra a una versión muy real y humana del origen de Papá Noel, quien representa el espíritu de la bondad sincera, el cual atrae más actos sinceros de amabilidad y amor. La historia comparte la capacidad que todos tenemos para hacer algo por la felicidad de los demás. Una trama llena de humor, emoción y suspenso que le encantará a todos. No te puedes perder esta cinta que fue nominada a Mejor película animada en la edición de los Oscar del 2020. The Nutcracker and the Four Realms No hay duda de que una de las historias de fantasía más populares de la época de fin de año es la del Nutcracker (o El Cascanueces en español) y esta reciente versión creada por Disney para la pantalla gigante es toda una alegoría a la magia de la Navidad. Grandes estrellas del mundo de Hollywood como Morgan Freeman, Helen Mirren y Eugenio Derbez dan vida a una trama perfecta para una noche de película en familia. The Princess Switch: Switched Again En el 2019, la película The Princess Switch se transformó en una de las cintas más vistas en Netflix durante la temporada de fin de año. La historia, protagonizada por Vanessa Hudgens, es una divertida comedia romántica en la que una chica con un prodigioso talento para la pastelería descubre su gran parecido físico con una duquesa de un país llamado Belgravia. Luego de conocerse por casualidad, las dos deciden cambiar de identidades por algunos días y esto se convierte en toda una aventura que les cambia las vidas. En esta segunda entrega, las dos chicas se reencuentran y deciden intercambiar nuevamente sus lugares.

