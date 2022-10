9 pasos para encontrar a tu amor verdadero Te sugerimos que sigas estos 9 pasos para encontrar a tu amor verdadero, esa pareja con la que comenzar una relación de noviazgo y que puede llegara terminar hasta el matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cómo puedo encontrar a mi amor verdadero? "Implica química y piel en primer momento", dice Miguel Iglesias, coautor del libro La fórmula del amor. Para este experto, ambas representan esa atracción misteriosa que lleva a ambos cuerpos a buscarse. Luego de eso entran en acción los otros filtros de la persona, como los socioculturales, económicos, la infancia… En todo caso cuando existe amor a primera vista, es porque la biología de los sentidos, la que va de la mano de la intuición te lleva directamente a esa persona. Pues bien, como ese flechazo de amor a primera vista no siempre se da, te sugerimos que sigas estos 9 pasos. Si lo haces, en poco tiempo estarás disfrutando de ese hombre que robó tu corazón, te sentirás plena y dispuesta a iniciar todo tipo de relación desde un noviazgo o, por qué no, hasta de matrimonio. 1.Abre tu corazón y déjate sorprender ¡Muestra apertura! Esto significa que debes mostrarte receptiva al amor porque tu pareja ideal es capaz de aparecer en el momento menos pensado e incluso poseer características muy distintas a las que tienes en tu "lista" de requisitos. Así que la única forma de encontrar a ese hombre "perfecto" es dándote la oportunidad de conocer a todos aquellos que se acerquen a conquistarte. 2. No seas exclusiva Si sales con un chico, pero aún no existe un compromiso serio, tienes la libertad de salir con otros. ¡No te prives! Esta forma de actuar no implica que estés jugando con él, sino más bien de no convertirlo en el centro de tu universo. Tu actitud de apertura hará que no dependas de alguien, pues desconoces si en algún momento las cosas entre él y tú irán más allá de salir a un restaurante o divertirse en la cama. 3. Deja de pensar en el futuro y disfruta el presente ¿Será que le gusto?, ¿creerá que me veo distinta en persona que en las fotos?, ¿me volverá a invitar a salir?… Deja de una vez por todas que tu imaginación vuele y disfruta lo que tienes ahora. Cuando planeas lo que vendrá eres incapaz de apreciar al interesante hombre que tienes al frente. Aprovecha el tiempo para conversar, compartir y, por qué no, hasta para coquetear. 4. Suaviza tus gestos En la próxima cita te retamos a que dejes el nerviosismo, pues cuando las mujeres lo están se nota que sus hombros están tensos y tienen los puños apretados. Deja que tu feminidad, esa que los hombres creen tan seductora, dé una apariencia atractiva de ti, recomienda el sitio de citas eharmony. Una forma de conquista que nunca falla es cuando relajas tus manos y hombros, además de enderezar tu espalda porque te hace sentir más segura de ti misma y eso a ellos les atrae. 5. No seas alguien que no eres Cuando das con el amor verdadero, no tienes necesidad de fingir ser quien no eres. Quizás experimentes temor de mostrarte tal y como eres porque crees que saldrá huyendo, pero si cambias tu personalidad solo por agradarlo, tarde o temprano vendrán los problemas y desacuerdos. Tampoco se trata de mostrar todos tus defectos desde la primera cita, pero sí de ser tú siempre con tus virtudes y defectos. Dale la oportunidad de conocerte y amarte así tal cual eres. Pareja besándose Pareja besándose | Credit: Getty Images 6. Hazle saber tus sentimientos sin hacerlo responsable Habla regularmente de sus relaciones pasadas, es consecuente al no cumplir sus promesas o hasta notas poco interés en lo que tienes. Si estás incómoda, hazlo saber, aunque pienses que hablar de estos inconvenientes provoque que se aleje, la clave de encontrar el amor verdadero está en expresar tus sentimientos de manera clara, solo así te darás cuenta de si estás en el camino correcto. 7. Deja que él lleve el control Por estar en el S. XXI creerás que las relaciones de pareja han cambiado y que las mujeres tienen la "obligación" de también tener iniciativa y está bien; sin embargo, no siempre tienes que tomarla. Los hombres se involucran más cuando les dejas las riendas de la relación. Deja que te busque, te complazca y te haga feliz con sus detalles o cumplidos. 8. En la relación eres la #1 ¿Cómo? Sí, se trata de que pongas tus necesidades por encima de las de él, pues a su criterio cuando lo haces te ven atractiva al ser una mujer con autoestima. Por naturaleza las mujeres suelen poner prioridad a los demás antes que a ellas mismas; no obstante, date la oportunidad de ser tú la #1. En todo caso, ¿por qué las prioridades de ellos siempre tienen que ser las #1? ¡Tú también tienes derecho! 9. No lo subestimes tan rápido "Es que me gustan más altos", "los prefiero con ojos claros", "me trata muy bien, pero siempre llega tarde"… tantos criterios que emiten las mujeres de los hombres. ¿Y cómo sabes que él no es tu pareja ideal? A menos que sea una cualidad con la que no puedes lidiar, no le cierres las puertas del todo y sal con él al menos dos o tres veces. Quizás si se da una cuarta vez, te des cuenta de que a su lado te sientes plena, feliz y acabas enamorada, pues de una cosa estamos seguras y es que los hombres nos roban el corazón más por el trato que por una cara bonita. ¿Verdad?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 9 pasos para encontrar a tu amor verdadero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.