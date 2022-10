Si estás cansada de estar forever alone y existe un chico que te gusta, ¿por qué no usar el WhatsApp para conquistarlo? ¡Sí se puede! Cruzar la línea de meta en el amor echando mano de tu móvil es posible con estos pasos. Date la oportunidad porque en vez de perder, podrías ganarte a tu galán. ¿Te atreves?

1.La regla de los 5 días

¿Y esa de qué trata? Cuando des tu número de teléfono o si tú eres muy atrevida y se lo pediste a él, espera que pasen al menos cinco días antes del primer: "Hola, ¿cómo estás? Soy….". Este mecanismo demostrará tu interés, pero JAMÁS te dejará como la desesperada. Recuerda que todo comunica y si él recibe antes de ese tiempo un mensaje tuyo, no darás una buena impresión y esa no es la idea.

2. Que no te vea desesperada

Cuando des ese paso, por más ganas que tengas de escribirle un segundo mensaje, no lo hagas. Antes de que te emociones y le cuentes lo bonito que fue encontrarse el último día en la disco, en la oficina o en el restaurante popular de tu ciudad, espera su respuesta. Ten paciencia y si te das cuenta de que tienes dos palomitas azules, no contestó y te deja en visto por varios días, tendremos la pena de decirte que es posible que no tenga tanto interés como lo tienes tú. ¡Pasa la página!

Mujer usando celular Mujer usando celular | Credit: Getty Images

3. No te conviertas en tu tía

Si llevan varios meses conociéndose, pero aún no estás bien enterada del tipo de chistes que lo hacen reír, mejor no le envíes memes o videos sin saber si lo divierte. Si al enviarlos los ignora o solo contesta con un simple "jaja", no pierdas el tiempo con una persona que no valora el que quieras alegrarle el día.

4. Usa los emojis a tu favor

Los emojis se crearon en Japón con la idea de interpretar emociones y no como palabras. Usa este recurso para tener conversaciones más emocionales, pero analiza muy bien la forma en las que él también los usa porque si contesta solo con "dibujitos" no te está dando una buena señal.

5. Eleva las conversaciones

Si durante varios días has detectado interés, se ríe de tus chistes, te cuenta sobre su día en el trabajo y hasta sientes que sí existe química, es momento de llevar la conversación a la mesa de un restaurante. Insinuarle que estás libre el viernes por la noche no será mala idea. Él sabrá aprovechar y pasará por ti a tu casa.

6. Los amixers ya no están de moda

Estos no pasaron el último curso de secundaria, así que si deseas conquistar a alguien, es necesario escribir correctamente cada palabra. Por ejemplo, qué pasaría si un chico al que sabes que le gustas y decides darle una oportunidad, te escribe: "Ola, k tal, cómo stas?". En cuestión de un instante mató toda posibilidad contigo.

7. No amigo, fotos aún no

Algunos hombres suelen ser sumamente atrevidos e inclusive si apenas te están conociendo, a tal punto que te llegan a pedir fotos comprometedoras. ¡No caigas en su juego! Por más que te guste, hazle entender que ese no es tu estilo. Si en algún momento comienzan a practicar sexting, no vayas demasiado lejos. Lo mejor es que seas un poco misteriosa para bloquear por completo la posibilidad que existe en estos casos de que se filtren las fotos en algún sitio en internet. Hazlo, porque en realidad no lo conoces a fondo y aún no es tu pareja oficial.

Además, pedir este tipo de cosas durante las primeras conversaciones no es buena señal.

8. No pidas explicaciones

Si aún no eres su novia, no pidas explicaciones porque ese chico apenas es tu amigo, con derechos. No existe "matapasiones" más grande que el mostrarse demandante y exigente. Si no te contesta, por más enojada que estés, sigue tu vida como si nada pasara. Deja que el tiempo se encargue de darte las señales que te permitan decidir si él es para ti o si más bien tienes que decirle "adiós".

9. Oculta los checks azules. ¡Es por tu bien!

Hazlo por tu salud mental. Ocultar las confirmaciones de lectura (palomitas azules) y la última conexión que tuviste sí te hace más interesante, pero sobre todo te hace conservar la paz. Si no sabes si él leyó el mensaje, dejarás de atormentarte. Evita la desagradable sensación de que leyó el mensaje y llevas 5 horas esperando a que se digne a contestar. ¡No te lo mereces!

10. Aprende a decir: "ciao"