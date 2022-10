8 pasos para aprender a quererte y valorarte a ti misma en solo 21 días ¡Amarte a ti misma es el comienzo de una aventura que dura toda la vida! Y, ¿cómo puedo comenzar a amarme a mí misma? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anímate a aplicar los siguientes pasos que te ayudarán a quererte y valorarte en solo 21 días. ¡Tu autoestima se elevará y te sentirás mucho mejor! 1. Lo que piensas importa La vida es muy corta como para vivir de acuerdo con las decisiones y opiniones de los demás. Aprende a decir lo que piensas sin que te dé pena hacerlo o creas que es más conveniente callar. A menos que tu vida esté en peligro, tu opinión vale y mucho. Mujer confidente y feliz Mujer confidente y feliz | Credit: Getty Images Cuando llegas a entender que no tienes por qué agradarles a todos, empiezas a respetar tus ideales y a no faltar a la verdad. ¡No eres billete de $100 para caerles bien a todos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 2. Dales a tus decisiones correctas la importancia que merecen ¡El peor fracaso de tu vida es caerte y NUNCA levantarte! Que tus errores no te abrumen. Reconoce que para cumplir tus metas y tener éxito, es necesario cometerlos. No se trata de no equivocarte, sino de darte cuenta de que cada uno de esos errores es una oportunidad que te pone la vida para aprender y convertirte en mejor persona todos los días. 3. Tus cualidades son prioridad La mente es sumamente poderosa y si te enfocas en poner a trabajar tus cualidades antes que destacar tus defectos, tus éxitos se multiplicarán. Recuerda que la gente positiva cambia el mundo, la negativa lo deja como está. ¿Anhelas cambiarlo? ¡Piensa siempre positivo! 4. Piensa que eres tan valiosa como los demás Tienes que ser siempre fuerte porque no sabes a quién inspiras. Aprende a quererte y respetarte porque tendrás que vivir contigo para el resto de la vida. Jamás permitas que alguien te menosprecie o humille; si te valoras a ti misma, el mundo a tu alrededor también lo hará. 5. Apruébate tú misma Hay personas con las que simplemente no haces clic; es decir, a las que no les caes bien y ellas no te caen bien a ti. No sientas que la del problema eres tú, ni mucho menos que tienes que cambiar para ganarte el aprecio de la gente. No les des a los demás la oportunidad de influir en tus sentimientos y comprende que no puedes agradar a todo el mundo. 6. Deja de compararte En este aspecto la vida de los hombres es más sencilla porque la mayoría de ellos no caen en comparaciones. Entiende que eres única y que el hecho de que te compares con otras mujeres llega a influir para que seas alguien que realmente no eres. Las comparaciones son sanas cuando lo haces para superarte a ti misma; por ejemplo, si tu amiga en condiciones económicas más adversas que las tuyas logró convertirse en una profesional de renombre, ¿por qué se supone que tú no podrías lograrlo? 7. Aprende a decir "NO" Es la tarea más difícil de cumplir. Te cuesta hacerlo porque no quieres "decepcionar" a las personas que quieres, pero es necesario que comiences a hacerlo para que te respeten. 8. Ríe Rodéate de personas que solo traigan positivismo a tu vida y aleja a las que desperdician su tiempo en pensamientos negativos. Está científicamente probado que sonreír te aporta solo cosas buenas: te hace más feliz, te sientes mejor, vives más años, mejora las relaciones con tus amigos, te ayuda a cumplir tus objetivos y hasta reduce el estrés. ¡No te pierdas todos esos beneficios!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 8 pasos para aprender a quererte y valorarte a ti misma en solo 21 días

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.