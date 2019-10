Parque Nacional Grand Teton: una maravilla natural que te hará soñar By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ¿Tienes ganas de conocer el Parque Nacional Grand Teton? Te presentamos opciones divertidas para toda la familia y todos los presupuestos. Empezar galería ¡Bienvenidos a Wyoming! Image zoom Cortesía Luego de volar unas cuántas horas, finalmente llegué a mi destino final: Spring Creek Ranch en Jackson, Wyoming – un encantador hotel rodeado de naturaleza salvaje y donde se respira un aire puro y fresco. Advertisement Advertisement Ayudando al medio ambiente Image zoom Cortesía Al día siguiente -y muy temprano por la mañana- nos dirigimos a un desayuno patrocinado por Subaru, marca de automóviles que agilizó el proceso de transportación a los diferentes puntos de visita. Cabe recalcar que durante la charla informativa, los representantes de Subaru nos informaron que la marca mantiene su compromiso con las exigencias medioambientales y se siente responsables de seguir construyendo vehículos con una mirada respetuosa hacia el medio ambiente. Aire puro Image zoom Getty Images Luego de la charla, nos trasladamos al Gran Teton Visitor Center – donde aprendimos un poco más del Gran Teton National Park. Hay muchas actividades recreativas al aire libre para elegir en el parque. Durante el verano puedes practicar, entre otros, senderismo, caminar, observar la vida silvestre, tomar fotografías acampar, pescar y nadar. Mientras tanto, en el invierno el esquí y los recorridos con raquetas de nieve son actividades muy populares. Advertisement Paraíso terrenal Image zoom Getty Images Es importante resaltar que Grand Teton fue declarado parque nacional el 26 de febrero de 1929 para proteger las montañas, fauna, flora y lagos de la zona. En la actualidad abarca una extensión de 1255 kilómetros cuadrados. Lago majestuoso Image zoom Cortesía Una de las caminatas más placenteras que pude experimentar durante mi visita al Gran Teton National Park fue el Jenny Lake, un lago hermoso situado a 2000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta la historia que Richard Leigh llevó su primera expedición a este hermoso lugar en 1872. Mas tarde, este maravilloso lago fue nombrado en honor a su esposa Jenny. Marcando la diferencia Image zoom Cortesía Con los miles de turistas que visitan el parque a diario, es importante resaltar la iniciativa Dont Feed the Landfill Clean Up de Subaru, cuyo objetivo es identificar, probar, y promover practicas que reduzcan la cantidad de basura que los parques envían a los vertederos. Para el 2030, el parque Gran Teton espera reducir el 60% de sus desechos de los vertederos. ¿Cómo puedes aportar tu granito de arena? Pon a prueba las 3 R’s: reducir, reutilizar y reciclar. Advertisement Advertisement Advertisement Naturaleza en todo su esplendor Image zoom Getty Images No hay mejor manera de reconectar con la naturaleza que con un viaje en balsa en el río Snake. Este maravilla, considerado como uno de los 15 más largos de Estados Unidos, toma su nombre debido a lo serpenteado de su caudal. Durante las dos horas que recorrimos el río Snake tuvimos la oportunidad de ver a una imponente águila calva observando a lo lejos sobre un árbol. ¡A visitar el Grand Teton! Image zoom Getty Images Todo lo bueno llega a su fin. Fue difícil despedirme de mis compañeros de viaje y costó mucho más empacar maletas y volver a la rutina diaria. Grand Teton es un lugar de ensueño que para ser franca no estaba en mi lista de lugares por visitar. Sin embargo, tras pasar unos días en este paraíso no dudaría en recomendarlo a grandes y pequeños. ¡Agrégalo a tu bucket list! No te arrepentirás. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Parque Nacional Grand Teton: una maravilla natural que te hará soñar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.