Papás famosos del 2022

El Día del Padre es una de esas fechas señaladas del año. Para sumarnos a esta celebración, rendimos tributo en este listado a las estrellas del mundo del entretenimiento que en el 2022 han recibido o recibirán el regalo de convertirse en papás.

Camilo

El cantante colombiano Camilo y su pareja Evaluna Montaner recibieron a su pequeña Índigo en los primeros días del pasado abril. A través de sus populares redes sociales, el cantautor paisa compartió la noticia con una publicación que derritió las redes de ternura. 

"Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!", escribió Camilo junto a una serie de imágenes con las que presentó su pequeña al mundo. Cristiano Ronaldo

La reconocida estrella del fútbol y Georgina Rodríguez le daban la bienvenida al mundo a su pequeña Bella el pasado abril, una alegría que se vio empañada por el fallecimiento del hermano gemelo que la acompañaba. 

El clan del futbolista sigue creciendo: la hermosa Bella es el quinto hijo del icónico delantero del Manchester United. Mario Cimarro

La estrella de Pasión de gavilanes pasa por uno de los mejores momentos de su vida. No es para menos, ya que además de estar superenamorado, el galán de la pantalla chica reveló hace algunas semanas que su pareja Bronislava Gregušová está embarazada. 

"El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre … ¡Que brille entre las estrellas!", escribió el actor cubano en sus redes al confirmarse que se convertiría en papá. Alex Fernández Jr.

La dinastía de los Fernández dio la bienvenida en marzo a un nuevo miembro con el nacimiento de Mía, la primogénita del cantante Alex Fernández Jr. 

La llegada de la pequeña al mundo sin duda se convirtió en una noticia que llenó de alegría a la familia, la cual hace tan solo meses antes había sufrido la partida del inolvidable Vicente Fernández. Mike Bahía

El cantante colombiano es otra de las estrellas de la música latina que recientemente se convirtió en papá. El 21 de abril, Mike Bahía y la también cantante Greeicy recibieron a su primogénito, Kai. 

"A partir de hoy dejamos huella compañera Greeicy. Te admiro, te respeto y te celebro. ¡Sigues llevándome a otro nivel! ¡Eres increíble! ¡Te amo siempre!", escribió el intérprete en sus redes junto a una tierna fotito de las huellas de su bebé recién nacido. Travis Scott

Travis Scott se convirtió en padre en febrero nuevamente tras el nacimiento de su hijo Wolf. 

Kylie Jenner fue la encargada de anunciar la noticia con una bella publicación en redes con la que presentó a su segundo hijo.

A$AP Rocky

Uno de los bebés más esperados durante este año por los seguidores del mundo del entretenimiento sin duda era el hijo de A$AP Rocky y Rihanna. Los dos se convirtieron en padres primerizos el 13 de mayo, justo a tiempo para que el reconocido rapero pueda disfrutar de su primer Día del Padre. Nick Jonas

Los millones de seguidores del cantante y actor quedaron en shock luego de que los sorprendiera revelando que con su esposa Prinyanka Chopra se habían convertido en papás.

"Estamos llenos de alegría al confirmar que hemos recibido nuestro bebé vía maternidad subrogada", lee parte del mensaje que publicó Nick en sus redes el pasado 21 de enero. Joe Jonas

La familia Jonas tendrá mucho por lo cual celebrar durante este año, ya que Joe Jonas y su esposa Sophie Turner también confirmaron que su segundo hijito viene en camino. Las dos estrellas del mundo del entretenimiento se convirtieron en padres por primera vez en el 2020 con la llegada de su hijita Willa.

Patrick Mahomes

El quarterback de los Chiefs de Kansas City no podía quedarse fuera de este listado. La joven estrella del fútbol americano anunció a finales de mayo que su familia se encuentra a la espera de un nuevo integrante. 

Mahomes reveló la noticia a través de sus redes sociales con una serie de tiernas imágenes con su esposa Brittany Mahomes y su primogénita Sterling.

