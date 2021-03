El orden ha cambiado sus vidas”, asegura Cindy Huzenman sobre muchos famosos La experta en organización, Cindy Huzenman, ha ayudado a diversas personalidades a mejorar sus espacios y nos cuenta su experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tener un espacio ordenado puede significar mucho más que un asunto estético. Mantener una disposición adecuada de las cosas y asuntos de cualquier índole puede ofrecer también estabilidad emocional y personal. Estas son algunas de las afirmaciones de Cindy Huzenman, una reconocida experta en organización de espacios que ha colaborado con celebridades como Adamari López, Ximena Duque, Ana Patricia Gámez, Francisca Lapachel y Karla Monroig, entre muchos otras. "Entre [los famosos] se van corriendo la voz, uno al otro, porque se han dado cuenta como el orden, de verdad ha cambiado sus vidas", reveló Huzenman a People en Español. "Les ha traído tanta positividad, energía positiva, que lo que sienten en ellos se lo han comunicado a sus colegas y le han dicho 'necesitas tratarlo' porque la motivación que les da y la calidad de vida que llegan a tener es valiosa". Pero ¿cómo logró una diseñadora de joyas y gemóloga hacer de un gusto personal una profesión lucrativa? La razón fue su maternidad, cuando quiso "una carrera en mi vida que me pudiera balancear como madre y con una profesión que me trajera [recursos], un negocio". Así, por consejo de personas cercanas, investigó al respecto y, tiempo después, se certificó en Estados Unidos como organizadora profesional. Cindy Huzenmann Image zoom Enrique Flores SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando quería hacerlo, hace una década, no era algo común; ahí es donde se me ocurrió. Constantemente, iba a casa de mis amigas, de mi familia, y les organizaba el clóset, organizaba la cocina, el garage", explicó. "Lo que más me llamaba la atención era el resultado que le daba emocionalmente a mis amigas o a la gente que le ayudaba, que me decían 'lo que siento cuando entro a un cuarto organizado es algo sumamente especial y eso lo tienes que hacer para otra gente porque tiene un beneficio tan positivo'". Con el tiempo, a la emprendedora de origen panameño su pasión por esta actividad la hizo crear, en el 2013, Cindyology, una empresa profesional en la organización de espacios que posteriormente creó alianzas para lograr algo integral desde la construcción. "Me asocié también con decoradores, arquitectos, con compañías que hacen cocinas, hacen clósets y aprendí a diseñar también; diseñar a través de espacios", agregó. "Es una satisfacción muy especial poder ayudar a la gente a crear sueños. Porque tener un espacio organizado, es como un santuario, es el espacio personal, es el espejo de uno hacia el mundo". "No es únicamente decir 'tengo mi cocina organizada, tengo mi casa entera organizada' significa que mi vida y mi mente está organizada", Cindy Huzenman Con el fin de ofrecer sus conocimientos a nivel masivo y aprovechando la pandemia, escribió Cyndiology. El arte de organizar donde pone las bases para quien "no sabe cómo comenzar a organizar, a depurar, a limpiar, a sacar las cosas que no necesita", pero al mismo tiempo ofrece sistemas para personas que ya tienen un conocimiento al respecto y que puedan continuar o mejorar su proceso. Image zoom "Ayudar a una persona a sentir ese cambio de negativo a positivo y saber lo que puede llegar a crear en su vida gracias a una organización, no es únicamente decir 'tengo mi cocina organizada, tengo mi casa entera organizada' significa que mi vida y mi mente está organizada", advirtió. "Puedo ser mucho más productivo al mundo porque tengo mis espacios organizados y sé donde tengo las cosas, y sé que orden tengo, que sistema tengo y cómo mantener el orden". Cindyology el arte de organizar, de Cindy Huzenman se lanzó el pasado 25 de marzo y que se puede adquirir en Estados Unidos y en otros países a través de Amazon.

