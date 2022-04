¿Quién fue la persona que incentivó a Olga Tañón a operarse? "Estoy muy feliz y lo digo porque no tengo por qué callarlo" Olga Tañón regresa a los escenarios el próximo mes de mayo, satisfecha con sus nuevas colaboraciones musicales y su nueva figura. ¡La entrevista completa aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien no tiene pelos lengua en compartir el secreto que la ha hecho reducir libras, esa es Olga Tañón. "Hay mucha gente no [lo dice y se lo han hecho, [pero] yo estoy muy feliz", dice la cantante sobre la manga gástrica, proceso quirúrgico al que se sometió hace meses. "Y lo digo porque no tengo por qué callarlo, soy una persona bastante clara". Tanto, que la puertorriqueña recomienda el procedimiento que es realizado por el doctor Abel Bello. "Si en la medida que lo digo puedo inspirar a personas, ¿por qué no hacerlo?", enfatiza. "Es un método bastante seguro". Olga Tañón Credit: (Aaron Davidson/WireImage) Justo por ello, celebridades como Chiquy Bombom, entre otras más, lo han hecho. "Hay personas que no les gusta decir que se hicieron un tipo de cambios como estos, y tienen sus razones, pero no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad para hacer unas dieta. Yo pensé que tenía la fuerza de voluntad pero la realidad es que no, [y] como estaba prediabética, yo dije: 'yo no me siento feliz, quiero estar como estaba hace un tiempo'", confiesa Tañón quien siguió el ejemplo de su amiga, la periodista María Antonieta Collins. "Así que lo hice con todo el amor del mundo y tomé la decisión yo, me inspiró María Antonieta, pero es una decisión muy personal. Y estoy más que feliz". Por su cuerpazo y porque regresará a los escenarios después de más de un año y medio de ausencia por la pandemia. "Regreso en mayo", adelanta la cantante quien también tiene un dueto con el coreógrafo Danny Lugo. "[También] hice cuatro videos maravillosos en Colombia".

