‘Nutrillermo’, el nutricionista que te reta a estar 4 días sin azúcar Guillermo Navarrete, Nutrillermo, ayuda a miles de personas a vencer la adicción al azúcar que existe hoy en día a través de su reto 4 días sin azúcar. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía A través del reto 4 días sin azúcar, el gurú de la educación nutricional, Guillermo Navarrete – conocido como Nutrillermo – trata de ayudar a miles de personas a vencer la adicción al azúcar que existe hoy en día. “Me atrevería a decir que el azúcar es la causante directa o indirecta de la mitad de las enfermedades y afecciones modernas”, dijo el experto en entrevista con People en Español. “Hay quien aún niega que el azúcar sea una droga, pero la ciencia ya ha demostrado no sólo que lo es sino que es la más peligrosa en nuestros días por ser legal y estar en tantas partes”. ¿Quiénes pueden hacer el reto?

“Cualquiera que crea no poder prescindir del azúcar y otros carbohidratos procesados como, entre otros, el pan, los cereales y la pasta. Ahí es que te das cuenta de que tienes una adicción. Si al plantearte estos cuatro días sin azúcar tú cabeza piensa en otro edulcorante para sustituirla puede que seas adicto al sabor dulce. Yo animo a los participantes en el reto a que renuncien por cuatro días a esos edulcorantes que sin que muchos lo sepan, alteran la microbiota intestinal en los consumidores frecuentes y no tan frecuentes”. ¿Qué beneficios tiene?

“Infinitos. Primero el hecho de ser libre [y] no necesitarla. No hay nada mejor que dejar de ser esclavo de ese dulcito en las tardes, de ese postre en las comidas, de esa necesidad de dulce que hace que no seamos nosotros los que elijamos la comida, sino la comida la que nos elige y esclaviza a nosotros. Una vez que uno se enfrenta a la ansiedad inicial que da el dejar de comer azúcar, uno comprende que no la necesita. Eso de que [el azúcar] es el combustible del cerebro es una gran falacia creada por los propios productores de azúcar”. Image zoom getty images ¿Qué personas pueden participar en este reto y qué cuidados se debe tener en cuenta?

“Los que sufran de hipoglucemias reactivas igual deberían hacerlo porque en la mayoría de casos esas hipoglucemias son producto de una hiperglucemia. Es decir, por comer azúcar y pan y subir demasiado su azúcar en la sangre es que luego les baja tan drásticamente, así que cuando se acostumbran a comerla menos o no comerla, todo mejora. También las personas con diabetes tipo 1 deben ajustar la dosis de insulina y en personas con afectaciones metabólicas severas deben hacerlo bajo supervisión de su especialista”. ¿Con qué síntomas se debería parar el reto?

“Después de cuatro ediciones y más de 300.000 personas inscritas, las únicas personas que han abandonado [el reto] son las que no han querido. No todo el mundo está preparado o en el momento perfecto para esa lucha. A veces hay razones emocionales o de otro tipo que lo impiden, pero al siguiente vuelven a intentarlo. Siempre tratamos de repetirlo cada cuatro meses”. ¿Qué cambios podremos notar en estos 4 días?

“A veces al principio se siente dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, y los típicos síntomas del síndrome de abstinencia al dejar cualquier droga. Después de eso hay numerosos beneficios y mejoras [como] más energía, un pensamiento más claro, mejor calidad y cantidad de sueño, las migrañas y los dolores en las articulaciones se van o mejoran considerablemente, la piel también mejora muchísimo, desaparece el acné y otros problemas dermatológicos [y] mejora la resistencia de nuestra piel al sol”. El doctor Rodríguez está convencido de que en un futuro no muy lejano [cortar el azúcar] será la primera indicación que multitud de especialistas darán a sus pacientes a la hora de comenzar cualquier tratamiento. “Mi misión [es] ayudar a que las personas alcancen la salud y el peso que merecen… así seguirá siendo mientras me quede vida”. Para más información sobre la dieta 4 días sin azúcar visitar la red social @Nutrillermo Advertisement EDIT POST

