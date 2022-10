Tus números de la suerte para ganar la lotería, según tu signo del Zodiaco Todas queremos que nuestra cuenta bancaria tenga tantos ceros hacia la derecha que sean incontables. Para que eso suceda, tienes que jugar tus números de la suerte según tu signo del Zodiaco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La astróloga Verhiouska Vallenilla, del sitio Guía de los Sueños y del portal Euroresidentes, te los revela. Aries (21 de marzo – 19 de abril): Información de la experta señala que tu número principal es el 3, pues te defines como una chica con expresión artística, sociable, simpática y de espíritu arrollador. Otros de tus números de la suerte son: 7, 17 y 21. Tauro (20 de abril – 20 de mayo): Te defines como una persona amante de la lectura, el estudio y te encanta aprender todos los días. Eres de personalidad encantadora y por eso tu número de la suerte es el 7. Tienes que jugar la lotería también con los números 4, 6 y 11. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Géminis (21 de mayo – 20 de junio): Eres una mujer con poder, con habilidad ejecutiva y capacidad de decisión. La numerología asegura que tu número de la suerte es el 8. No dejes de comprar el 2, 4, 7 y 56. Cáncer (21 de junio – 22 de julio): Tu signo te define como una mujer con sentido humanitario, amistosa, simpática y desinteresada. Tu número que te podría hacer ganar la lotería es el 9, pero también el 5, 6, 8 y 19. ¡Cómpralos hoy! Leo (23 de julio – 22 de agosto): Las mujeres como tú son creativas, originales, independientes y autosuficientes. Tienes espíritu pionero, coraje y un enorme liderazgo. Tu # de la suerte es el 1, además del 8, 9, 12, 10 y 68. Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): El amor es lo tuyo, así como la responsabilidad y la comprensión. Tu número asociado a la fortuna es el 6. No dejes de jugar la lotería con el 10, 15 y 27. Signos del Zodiaco Signos del Zodiaco | Credit: Getty Images Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): El tuyo es el 2. ¿Por qué? Tu signo afirma que eres cooperativa, adaptable, tienes consideración hacia los demás, eres buena socia o pareja. El 2, 8, 19 también podrían volverte millonaria. Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre): Hacer tus sueños realidad es posible comprando el #1 en la lotería. Según la numerología, te defines por ser una mujer independiente, creativa, original y autosuficiente. Ganarte una fortuna no le cae mal a nadie. Hazlo posible comprando, además, los números 4, 13 y 21. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): El 5 tiene que convertirse en tu cifra favorita. Este indica que tienes personalidad liberal, con espíritu viajero y aventurero. Si es así, no dejes de comprar la lotería en cada país al que vayas y busca también los números 3, 8, 13. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): Entérate de que el tuyo es el 5, pero también el 3, 6, 16. Eres una mujer curiosa, exploradora y con espíritu liberal. Acuario (20 de enero – 18 de febrero): Tienes fuerte sentido hacia el orden y los valores. Eres leal, creativa y con buenas habilidades administrativas. Así que si te pegas la lotería jugando los números 4, 7, 14 y 20, no tendrás problema porque no te quedarás sin un $ en pocos años. ¡El ahorro es lo tuyo! Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): Tu signo dice que eres romántica, emotiva, que posees sentido humanitario y creativo y sobre todo destaca tu simpatía. Tu número de la persistencia y generosidad es el 9. Tampoco dejes de jugar el 5, 11 y 19 para volverte millonaria. ¡No te caerá nada mal ganarte una fortuna! ¿O sí? Por cierto, ¿qué harías tú si te ganas la lotería?

