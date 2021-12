5 títulos literarios que todo latino debe leer Dale una mirada a 5 de las obras literarias más populares de nuestro club de libros Book Corner. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un buen libro siempre será la mejor compañía para esos momentos en los que deseamos escapar de la cotidianidad y mejor aún si es una obra de un destacado autor latino. Dale una mirada a 5 de los títulos más populares en nuestro club de libros Book Corner, que incluye obras y participaciones de reconocidas personalidades como Isabel Allende, Danny Trejo, Natalia Lafourcade y María Hinojosa, entre otros. Mujeres del alma mía: Sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas de Isabel Allende Mujeres del alma mía Credit: Cortesía editorial Vintage Isabel Allende continúa siendo una de las figuras más representativas de la literatura latinoamericana a nivel mundial. En esta ocasión, con su libro Mujeres del alma mía, de la editorial Vintage, la escritora peruana deja de lado las novelas para entregarle a sus seguidores una historia de no ficción en la que se embarca en una reflexión sobre álgidos temas que han tocado tu vida: los derechos de la mujer, la violencia de género, la amistad y el amor en la tercera edad. Trejo: Mi vida de crimen, redención y Hollywood de Danny Trejo Trejo: Mi vida de crimen, redención y Hollywood Credit: Cortesía editorial Atria El querido actor de raíces mexicanas abre las puertas de su vida personal con esta biografía, de la editorial Atria, en la que detalla las difíciles condiciones socioeconómicas que afrontó antes de llegar a Hollywood. A través de esta íntima narración de eventos, Trejo revela detalles de su dura niñez en Los Ángeles, sus problemas con el abuso de sustancias y su paso por prisión —en donde conoció al temido criminal Charles Manson—. Mujeres de fuego de Elvira Liceaga, Diego Rabasa y Ricardo Giraldo, narrado por Natalia Lafourcade Mujeres de fuego Credit: Cortesía Audible Para los amantes de los audiolibros nuestra recomendación es este título exclusivo de Audible. A través de la historia de Mujeres de fuego, conoceremos detalles de los hechos que rodearon al surgimiento de un movimiento de mujeres indígenas mexicanas que en el año 2011 decidieron unirse para defender sus bosques, su territorio y sus vidas. La reconocida cantante mexicana Natalia Lafourcade presta su voz paar contar esta inspiradora historia protagonizada por la resiliencia de este valeroso grupo de mujeres del municipio de indígena de Cherán, en Michoacán. En una vez fui tú: Mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos de María Hinojosa En una vez fui tú: Mi vida entre el amor y el odio en los Estados Unidos Credit: Cortesía editorial Simon & Schuster La reconocida periodista María Hinojosa hace una retrospectiva sobre cómo su vida cambió cuando era una niña al transformarse en una inmigrante que llegó a la ciudad de Chicago, en un momento sociocultural en el que la segregación racial aún era notoria en Estados Unidos. Una vez fui tú, de la editorial Simon & Schuster, es un conmovedor relato de la mexicana en el que revela detalles de los momentos más impactantes de su vida, como su traumático proceso de llegada al país, ser víctima de una violación y la perdida de tres seres queridos —incluyendo a su padre— en menos de seis meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blood and Gold: The Legend of Joaquin Murrieta de Peter Murrieta y Jeffrey J. Mariotte Blood and Gold: The Legend of Joaquin Murrieta Credit: Cortesía editorial Sundown Press Para los amantes de las novelas basadas en personajes de la vida real, esta emocionante historia es la opción ideal. El nombre del bondadoso bandido Joaquín Murrieta inspiró leyendas y numerosas producciones de Hollywood aún recordadas por los amantes de las historias del Viejo Oeste. En esta ocasión, sus aventuras son traídas a la vida en un libro, publicado por la editorial Sundown Press, lleno de romance y tragedia. Peter Murrieta, coautor de la obra y descendiente directo del mítico personaje, aporta detalles inéditos del también conocido Robin Hood de El Dorado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 títulos literarios que todo latino debe leer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.