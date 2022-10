Los 60 nombres más comunes entre las mujeres latinas y sus significados Si crees que María es el nombre de mujer latina más común estás en lo cierto. Mira los otros 59 nombres y sus significados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que María es el nombre de mujer latina más común es algo que todos sabemos. Este nombre que significa "elegida por Dios" está dentro de la lista de los más usados entre nosotras. Mira si tu nombre está dentro de este ranking de 60 nombres más usados en nuestra cultura y entérate hoy mismo de su significado. ¡Te aseguramos que comenzarás a amar aun más el nombre que tu mamá y papá eligieron para ti! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grupo de amigas Grupo de amigas | Credit: Getty Images 1. Isabel: Aquella a quien Dios da la salud o aquella a quien Dios ha ayudado. 2. Lucía: Primera luz del día. 3. Paula: La que es humilde. 4. Daniela: Justicia de Dios. 5. Irene: La que tiene la paz. 6. Marta: Dama o señora. 7. Gabriela: Fuerza de Dios. 8. Ana: Mujer llena de gracia. 9. Carla: Valiente y fuerte o la que es fuerte. 10. Andrea: Mujer bella y valiente. 11. Valentina: Valerosa. 12. Victoria: La mujer triunfadora. 13. Ximena: La que sabe escuchar. 14. Carolina: Dotada de gran inteligencia. 15. Katherine: Pura, de casta noble. 16. Mariana: María significa "la elegida" y Ana, "llena de gracia". 17. Laura: Coronada con hojas de laurel. 18. Verónica: Mujer victoriosa. 19. Elena: Chica resplandeciente como una estrella. 20. Sofía: Mujer llena de sabiduría y ganas de triunfar. 21. Fernanda: La guerrera que lucha por la paz. 22. Alejandra: Protectora. 23. Nicole: Lleva a la humanidad a la victoria. 24. Natalia: El día del nacimiento de Cristo. 25. Claudia: Aquella que cuida de la vida. 26. Milena: La amada por Dios. 27. Karen: Pureza. 28. Adriana: Mujer del mar. 29. Marcela: Relativo al dios Marte. 30. Julia: Joven, con cabellos ligeros. 31. Emilia: Que trabaja con esfuerzo. 32. Sara: Princesa. 33. Angélica: Enviada del cielo. 34. Cristina: Fiel seguidora de Cristo. 35. Susan: Bella como la azucena. 36. Patricia: Mujer noble. 37. Karina: La muy amada. 38. Mónica: La que ama la libertad. 39. Margarita: Aquella que es linda como una perla. 40. Jacqueline: Dios recompensará. 41. Leticia: Alegría. 42. Jennifer: Blanca como la espuma del mar o la de espíritu luminoso. 43. Teresa: Verano. 44. Rosa: Bella como una rosa. 45. Marisol: La elegida. 46. Luz: Que irradia claridad. 47. Beatriz: Afortunada, que trae alegría. 48. Carmen: Poema o música. 49. Silvia: Natural de la selva. 50. Rosario: La que vive en un jardín de rosas. 51. Amanda: Que debe ser amada. 52. Yolanda: La que da regocijo. 53. Valeria: Fuerte y valiente. 54. Noelia: Armonía. 55. Jessica: Hija de Dios. 56. Johanna: Llena de gracia. 57. Vivian: Llena de vida. 58. Mabel: Amable. 59.Vanessa: Mujer vanidosa. 60. Julia: Mujer juvenil y jovial. Si tu nombre no está dentro de esta lista, te invitamos a "googlearlo" acá.

