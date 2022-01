Mujeres de fuego, una historia real de resistencia a la corrupción que no te puedes perder Elvira Liceaga, coautora de Mujeres de fuego, nos revela detalles de esta inspiradora historia real protagonizada por un grupo de valerosas mujeres indígenas de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujeres de fuego es una de las obras literarias en español que debes incluir en tu listado de este 2022. Es una historia real de inspiración y resiliencia protagonizada por un grupo de indígenas mexicanas que lo arriesgaron todo en defensa de sus hogares, sus bosques y sus vidas. People en Español habló con Elvira Liceaga, coautora del título, para conocer detalles de este audiolibro exclusivo de Audible, que es narrado por la reconocida cantante Natalia Lafourcade. "Estamos plagados de malas noticias y esta es una historia de victoria, de triunfo, de organización, de colectividad, de entendimiento, de percepción, de respeto, de valentía y este [tipo de] historias casi no nos las cuentan", nos compartió la reconocida autora y locutora mexicana. La lucha de estas mujeres del municipio de Cherán, en Michoacán, empezó en abril de 2011 cuando se opusieron a una tala ilegal de árboles que amenazaba con arrasar con los bosques de la zona. Su resistencia arrojó luz sobre la connivencia del estado con grupos criminales para saltarse las leyes en perjuicio de los más vulnerables. Mujeres de fuego Mujeres de fuego | Credit: Cortesia de Audible Además de contar con testimonios de algunas de las mujeres que hicieron parte de este valeroso y pacífico grupo de resistencia, otro de los grandes atractivos de Mujeres de fuego es la participación de una de las cantantes latinas más exitosas de las últimas décadas. "Fue muy bonito trabajar con ella [Natalia Lafourcade]. Fuimos a su estudio de grabación y la verdad fue una experiencia muy linda ver cómo se apropiaba del guión y le metía sus impresiones, sus reflexiones, sus emociones, sus sensaciones. De pronto ella improvisaba y dejaba salir frases superbonitas", nos reveló Liceaga. "Ella tiene una relación particular con el bosque, con el fuego y con lo ancestral; como lo celebran las mujeres de Cherán. Entonces estaba muy interesada en poder llevar esta voz tan lejos como se pueda. Para nosotros fue un total placer", añadió la coautora del título acerca de su experiencia de trabajar junto a la galardonada cantante mexicana. Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade | Credit: Getty Images/David Wolff A través de su carrera artística, Lafourcade ha usado su voz para luchar contra problemáticas sociales presentes en Latinoamérica, como la violencia de género. Por ello aceptó sin vacilar la invitación a participar en la narración de este audiolibro. "Cuando supe de esta historia y de su trascendencia me conmoví profundamente. Sentí en ese instante que quería formar parte de este proyecto y que así sería. Me llamaron para poner mi voz como narradora de cada capítulo de la historia. Así pude sentirme una de ellas. Así pude conocerlas, encontrarme en su lucha por la vida, por el amor, por la libertad. Cada momento de este podcast me estremece hasta los huesos", aseguró por su parte la cantante mexicana a través de sus redes sociales. En este podcast documental, que cuenta con ocho episodios, los oyentes se verán inmersos en la conmovedora historia que relata el surgimiento de uno de los movimientos indígenas más recordados de la última década. Elvira Liceaga Elvira Liceaga | Credit: Cortesía Audible SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuve la suerte de tener que escuchar las voces de estas mujeres una y otra vez [trabajando en el podcast] y fueron para mí una fuente muy intensa de fortaleza y valentía, sobre todo en un momento de pandemia, de encierro, de maternidad. Escucharlas siempre era un ancla muy poderosa para mí", nos reveló Liceaga. "Han logrado cosas inimaginables que se acercan a la utopía, por eso nosotros queríamos contar [la historia] en las voces de ellas con Natalia Lafourcade".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujeres de fuego, una historia real de resistencia a la corrupción que no te puedes perder

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.