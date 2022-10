Las mujeres confirman cuáles son sus posiciones sexuales favoritas ¿Cuáles son esas posiciones sexuales favoritas de las mujeres? ¡Busca en esta lista si está la tuya! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A las chicas nos gusta el sexo porque a través de él demostramos amor, nos sentimos atraídas físicamente, sentimos seguridad en nosotras mismas y nos encanta el camino que nos dirige hasta el orgasmo, reveló una encuesta llevada a cabo entre más de 1000 mujeres y realizada por Sex Place, empresa dedicada a vender juguetes eróticos. Ahora bien, si nos gusta tanto hacer el amor, tienes que saber cuáles son esas posturas que más nos gustan. ¡Busca en esta lista si está la tuya! 1.La profunda Está dentro de las más populares porque a través de ella se logra una estimulación más directa del punto G, pues la penetración es total. Para ejecutarla basta con que te acuestes sobre la cama, sofá o cualquier otra superficie con las piernas elevadas, las puedes colocar sobre los hombros de tu chico para mayor comodidad. En esta posición, él tendrá total libertad de penetrarte, así que tú te dedicas solamente a disfrutar. 2. Andrómaca Esta posición es muy placentera porque, al estar tu chico sentado con las piernas estiradas, y tú sobre él, tienes el control absoluto del ritmo que le quieres dar al momento. Esa sensación de poder y cercanía con tu pareja te permite tener un orgasmo más intenso. La sexóloga Valerie Tasso cree que es una de las favoritas de las mujeres porque "en esta postura, la mujer domina al hombre y se convierte en su maestra del placer. Es ella la que impone el ritmo porque el hombre está totalmente indefenso. Si ella quiere parar, para. Si ella quiere una penetración más profunda, la tiene. Manda al 100%". Pareja en la cama Pareja en la cama | Credit: Getty Images 3. La sorpresa ¡Y vaya sorpresa! Mientras ambos están de pie, tu chico por detrás te penetra agarrándote de la cintura, mientras te inclinas hacia adelante. El placer es impresionante tanto para él como para ti. 4. Cucharita Es una de las posturas más fogosas del Kamasutra. La forma de hacerla es acostándote de lado, en esta posición tu chico podrá abrazarte por detrás, generando un encuentro interesante porque su boca rozará tu cuello; su pecho, tu espalda y sus geniales, tus pompis. Para subirle el nivel de excitación, la experta en juguetes sexuales Elsa Viegas recomienda usar un vibrador para que te estimules tú misma el clítoris mientras practicas la cucharita. Si este tiene un ritmo intermitente, te anima a que lo coloques en modo ON. Es muy popular entre las chicas porque al ayudarte incluso con una almohada entre las piernas ejerces la presión perfecta para estimular tu clítoris. 5. Doggy style o perrito No solo los hombres opinan que esta postura es excitante, sino que las mujeres también, asegura un artículo del portal sumédico.com. Su popularidad es porque se logra una estimulación del punto G y las paredes vaginales, mientras que el clítoris es estimulado por tu pareja, quien tiene las manos completamente libres para acariciar tus zonas más erógenas, llámese senos, glúteos y entrepierna. 6. La amazona ¡La favorita de muchas! Es también conocida como la mujer arriba. La forma de poner a prueba su eficiencia es colocándote sobre tu chico. Controlas el movimiento, ritmo y profundidad de la penetración. Es tan popular porque cumple con todas las funciones eróticas que una chica necesita para expresar que está satisfecha con la vida sexual que lleva. Y es que es cómoda y placentera, además de que, según los expertos en sexología, es una postura que empodera a cualquier mujer porque lleva el control, además de que le da la oportunidad a tu pareja de alternar la penetración con la estimulación del clítoris. Tu satisfacción sexual aumentará desde el momento en que entrenes el suelo pélvico con ejercicios de Kegel. Mira cómo hacerlos acá:

