Mission Ceviche celebra lo mejor de la gastronomía peruana y japonesa con Nikkei: A culinary experience. Por Mayra Mangal

El chef José Luis Chávez, uno de los fundadores y dueños del restaurante Mission Ceviche presentó una noche especial con cinco chefs invitados para preparar un menú nikkei al estilo peruano ¡mira!

¡Bienvenidos!

El chef peruano José Luis Chávez (der.,) y su socio, Brice Mastroluca, dueños y fundadores de Mission Ceviche en Manhattan, abrieron las puertas de su restaurante a un selecto grupo de invitados para ser parte de Nikkei: A culinary experiencie.

Fusión

"Lo organizamos con otros chefs súper talentosos de Perú como una oportunidad para crear una noche de compartir y celebrar esos sabores peruanos fusionados con técnicas japonesas", explica Chávez a People en Español del evento.

Los maestros

De izquierda a derecha los chefs estrella de la noche: Aldo Shimabukuro, Erick Ramírez, José Luis Chávez, Edwin Guzmán Luis Romero y Adolfo Gosálvez.

Las féminas

Janick Maceta, la Miss Perú 2021, de 27 años fue una de las invitadas estrella de la noche y aquí la vemos con la chef y repostera Michell Jurado (der.,), otra de las estrellas culinarias de la noche.

Un gusto

Armando Correa, Editor en jefe de People en Español y Monique Manso (der.,) Vicepresidenta y Directora de nuestra revista, con el anfitrión.

Nori caviar con oyster con ikura

"En 6 cursos de comida nuestros invitados tuvieron la oportunidad de saborear de Norte a Sur los sabores de la cocina Nikkei", asegura el peruano residente en Nueva York.

Con Mission

"Nuestra misión es enamorar a nuestros comensales con nuestra nueva cocina peruana", asegura el chef, aquí con parte de su equipo. "¡Y estoy seguro que esa noche lo logramos!".

