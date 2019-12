Mira el cambio de este hombre que perdió más de 170 libras By Rafael García ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Grosby Group Anthony Brown, de 34 años, luchó toda su vida contra las libras de más, pero no fue hasta que una visita a la báscula le abrió los ojos que decidió hacer realmente algo. Con ejercicio y porciones de comida más pequeñas, logró su objetivo. Empezar galería Anthony Brown Image zoom Grosby Group Este hombre de 34 años luchó toda su vida con el sobrepeso y problemas de salud que las libras de más comportaban. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement En la báscula Image zoom Grosby group "No me había pesado en años. Mi amigo tenía una pesa y cuando me pesé la barra fue a 375 libras y pensé que eso funcionaría para mí, pero luego la pesa marcó 'error'", reveló Anthony. 2 de 10 Applications Ver Todo Peso máximo Image zoom Grosby group Luego de esa experiencia, Anthony decidió hacer algo, principalmente por su salud. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Comida basura Image zoom Grosby group Anthony comenzó a comer vegetales, avena y pollo. Luego de un mes de comida saludable decidió dejarla a un lado y volver a la comida basura, pero en porciones pequeñas. 4 de 10 Applications Ver Todo Disciplina Image zoom Grosby group Tras empezar a comer 2,000 calorías diarias de su comida favorita y yendo al gimnasio una hora al día, Anthony logró bajar a casi 180 libras en dos años. 5 de 10 Applications Ver Todo Notables cambios Image zoom Grosby group El sacrificio de Anthony en el gimnasio y manteniendo una dieta estable comenzó a dar frutos y los cambios comenzaron a notarse. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Motivación Image zoom Grosby group "Basicamente, comencé a hacer ejercicios para asegurarme de que no tuviera un exceso de piel [tras perder peso]", confesó Anthony. 7 de 10 Applications Ver Todo Gimasio con mesura Image zoom Grosby group "No paso tanto tiempo en el gimnasio y no pasé tanto tiempo metido allí, no soy ese tipo de persona". 8 de 10 Applications Ver Todo El sacrificio Image zoom Grosby group Anthony señala que quiere ayudar a otros a perder peso porque sabe perfectamente lo que cuesta y por lo que se pasa para lograrlo. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Un gustito Image zoom Grosby group A pesar de haber perdido mucho peso, Anthony todavía se da el gustito de comerse una pizza. Sin embargo, hoy día como entrenador personal dice que sus clientes lo motivan para seguir manteniéndose en enforma y no recaer en los malos hábitos. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Mira el cambio de este hombre que perdió más de 170 libras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.