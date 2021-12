¡Delicioso y sencillo! Así es el menú del chef James para Año Nuevo Recomendaciones del chef James para un menú fácil de preparar y perfecto para recibir el 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Pensando en tu menú para despedir el 2021? Si esta es la pregunta que da vueltas en tu cabeza por estos días, aquí encontrarás algunas ideas que además de ser deliciosas, también te ayudarán a economizar tiempo. Desde luego, para darte las mejores recomendaciones invitamos a uno de los expertos de la cocina más queridos de la televisión en español de Estados Unidos: el chef James Tahhan. Dale una mirada a sus consejos para que tu velada de Año Nuevo sea todo un éxito. "El horno debe ser tu mejor amigo" Recetas Año Nuevo Credit: Getty Images Pensar en platos que puedas preparar en el horno te permitirá cocinar múltiples elementos de tu menú al mismo tiempo. Lo mejor de todo es que mientras los platillos se preparan en el horno, tendrás el tiempo para realizar otras actividades durante el día, como disfrutar más junto tus seres queridos durante la velada. "La idea aquí es optimizar los tiempos y al utilizar el horno puedes poner a baja temperatura muchas de las cosas que quieras hacer", comparte el querido chef venezolano. Prepara un pollo horneado como plato principal Recetas Año Nuevo Credit: Getty Images Aunque el pavo o el cerdo son platillos tradicionales para Año Nuevo en los hogares latinos, optar por un pollo al horno puede ayudarte a que no pases interminables horas en la cocina, ya que estará listo en cuestión de minutos. "Para hacer un pollo horneado te recomiendo rociarlo con una mezcla de aceite de oliva con mis especias. Calienta el horno a 400 grados y lleva el pollo por 35 o 40 minutos para que quede súper jugoso y doradito por fuera. El pollo es una opción fácil porque lo pones en el horno una hora antes de servirlo y lo sacas directamente a la mesa", comparte el chef creador de la Foodiescuela. El acompañante perfecto: papas horneadas Recetas Año Nuevo Credit: Getty Images "Las papas horneadas con aceite de oliva, ajo y romero son increíbles", comparte nuestro invitado especial sobre este popular tubérculo, que tradicionalmente es el complemento ideal para cualquier menú inspirado en la cocina latina. "Mezclas aceite de oliva, romero, sal, pimienta, ajo y se lo pones encima a las papas. Las colocas en una bandeja, las llevas al horno a 375 grados y quedan espectaculares". ¡Qué no falten los vegetales! Recetas Año Nuevo Credit: Getty Images "Un buen acompañante también pueden ser unos vegetales guisados, como la zanahoria, el camote, la calabaza y otros vegetales que son robustos. Los colocas en una olla en la estufa y los puedes dorar un poquito, también puedes cocinarlos con crema de coco o los puedes preparar con un poco de caldo y hierbas aromáticas. Lo bueno de este plato es que lo pones en temperatura baja, cocinas por una hora y no tienes que estar mimándolos todo el tiempo", explica Tahhan. No olvides el postre Recetas Año Nuevo Credit: Getty Images El chocolate nunca pasará desapercibido en la mesa y nada mejor para complementar tu velada de Año Nuevo que un postre inspirado en una planta de origen latino que ha conquistado al mundo entero: la cocoa. "Un postre rápido y fácil de preparar es el pudín de chocolate. Es súper sencillo. Lo puedes hacer con claras de huevo y chocolate derretido. Puedes encontrar la receta en ChefJames.com". No olvides visitar el sitio en línea del chef James para encontrar todos sus productos, recetas y recomendaciones.

