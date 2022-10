9 mensajes de WhatsApp que puedes enviarle a un hombre tras tener relaciones íntimas Tras tener sexo con un chico, normal que quieras mantener comunicación con él si el encuentro fue bueno. Un estudio recomienda que sea él quien envíe el primer mensaje de WhatsApp. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estudio arrojó que el 84% de las personas encuestadas opinaron que deben ser ellos los primeros en dar ese paso. ¿Y cuánto tiempo tardan? ¡Antes de las 24 horas si quedaron flechados! Si lo hace antes, da la sensación de que está desesperado. "La regla de los tres días es cosa del pasado. La tecnología ha cambiado mucho la manera en que nos relacionamos. Lo suyo es enviar el primer mensaje unas horas después del encuentro o al día siguiente de la cita. El primer chispazo se dio cara a cara, pero luego se separaron. Si no te das prisa en avivar la llama, se puede apagar", destacó un artículo del diario El País. Mujer sexy en la cama con celular Mujer sexy en la cama con celular | Credit: Getty Images Si estás segura de que tu intimidad con él fue buena, ¿por qué no salirte del molde? Estos son los mensajes de WhatsApp que tienes que enviarle luego de mantener relaciones con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1."¡Hola!": El clásico saludo que le dice a él que deseas iniciar una conversación. Es una palabra que casi nunca falla y que no representa ningún tipo de problema ante este tipo de circunstancias. 2. "La pasé muy bien anoche, no me molestaría repetirlo": Si notaste que se preocupó porque disfrutaras y tú por él, esta frase es de esas que tiene éxito al momento. Si realmente hubo química, él no lo pensará dos veces para pedirte que se vuelvan a ver. 3. "¿Estás despierto?": Es una forma de decirle a él sutilmente que eres una chica que toma la iniciativa y que no tienes problema en ser tú quien lo busque primero. Cuida de no enviar este mensaje después de las 9 p. m. porque podría malinterpretarlo. 4. "Tengo libre mañana. Si quieres salir a divertirte, responde 1 y 2 si no. Si estás ocupado, no hace falta que respondas": Es muy posible que no se niegue a tan divertida propuesta si realmente le interesas. 5. "¿Te interesa un segundo round?": Tu propuesta es clara. Quieres una nueva cita y con tal de lograrlo no tienes problema en tomar la iniciativa y enviar una invitación. Las posibilidades de que te diga "sí, acepto" son muchas. 6. "Me encantó lo que hiciste cuando…": La conexión fue tal que desde el primer momento él tuvo la capacidad de descubrir qué te hace vibrar y qué te dirige al orgasmo. Si es una relación que se va consolidando con el tiempo, este es un buen mensaje porque no solamente se enfoca en lo erótico sino que también involucra los sentimientos. 7. "Quería hacerme la interesante, pero no me resistí. ¿Cómo estás?": Las mujeres como tú son impulsivas y ansiosas. A veces esas dos características te llegan a traicionar ante los hombres. Si esa pareja, vale la pena, no corres ningún riesgo en ser tú la que se sincere con él con buen humor. Su reacción será muy positiva y te responderá de buena forma. 8. "¿Tienes planes para el sábado? Voy a un bar. ¿Se te apetece ir?: Es una invitación casual que no lo compromete a nada. Si gusta de la cerveza, un buen vino y tapas, dirá que acepta. 9. "Quiero volver a verte": ¡No hay nada más que agregar! Te gustó estar con él y querrás hacerlo por segunda vez; sin embargo, tampoco centres tu relación en el sexo porque no te llevará a ningún lado. Ten claro qué es lo que quieres.

