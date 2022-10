12 mensajes de WhatsApp que puedes enviar para dejar claro que solo buscas una relación casual No todas las mujeres del siglo XXI están interesadas en mantener una relación de pareja seria. Prefieren “probar” y salir con varios tipos de hombres antes de elegir al correcto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pero, llega el momento en que esa decisión tienes que dejarla clara desde que comienzas a conocer a un chico para que este no se haga falsas ilusiones. ¡Los mensajes de WhatsApp son perfectos para ello! Es momento de poner las cosas claras sobre la mesa y no darle oportunidad a ese hombre para que piense que quieres algo más que una relación casual. Existen algunos mensajes que tienes que usar para dejarle claro que tu interés en él es simplemente para pasar el rato. Entérate de cuáles son y úsalos. SI APENAS INICIAS EL COQUETEO 1.Después de las 10 p. m. "Qué bueno que te vi en línea, no quería terminar mi noche tan pronto". En una relación seria dirías: "Qué bueno que estás online. Que pases una linda noche". 2. "¿Te ha pasado que a veces quieres que alguien duerma contigo y nadie quiere?". En una relación seria dirías: "Me gustan las noches entre abrazos". 3. "¿Tienes que hacer algo hoy? No sé, ahora en la tarde o noche". En una relación seria dirías: "¿Tienes planes para el sábado?". Pasemos el día juntos". 4. "Me voy a dormir. Ya estoy cansada. Chao". En una relación seria dirías: "Me voy a dormir. Nos vemos mañana". Mujer con celular en la cama Mujer con celular en la cama | Credit: Getty Images SI DESEAS INSINUARLE QUE ES MUY GUAPO 5. "Hoy esos jeans te quedaban muy bien". En una relación seria dirías: Omites ser tú la primera en dar un detalle como este. Esperas a que sea él quien dé el paso. Luego, ya te atreverás. 6. "Eres muy hot. ¿Sabías?". En una relación seria dirías: "Eres muy guapo". 7. "Tengo que decirlo, tu sonrisa es muy linda". En una relación seria dirías: "Tu sonrisa es muy linda". 8. "Eres muy sexy para estar soltero". En una relación seria dirías: "¿No tienes pareja? Nadie ha sido capaz de darse cuenta de que contigo podría ser muy feliz. SI CREES QUE ES MOMENTO DE SUBIR EL TONO DE LA CONVERSACIÓN 9. "Ven a hacerme piojito y yo te hago lo que quieras". En una relación seria dirías: "¡Me haces falta!". 10. "Estoy sola. Ven acá, tengo palomitas, Netflix…" En una relación seria dirías: "Te invito a cenar en algún restaurante". 11. Vamos por unos tragos y si mañana no trabajas, la seguimos en mi casa". En una relación seria dirías: "¡Vamos a bailar!". 12. "Quisiera que estuvieras aquí, hay mucho espacio en mi cama". En una relación seria dirías: "¡Te extraño!". Beneficios de una relación casual Eres eternamente LIBRE: Cuando tienes una relación casual, encuentras en ese chico un amigo con el que te diviertes, tienes relaciones sexuales y sigues siendo libre de salir con quien te plazca, es perfecto para decirles "no" a los compromisos. Ser libre y no tener que dar explicaciones es el deseo de muchas chicas como tú, las cuales desearían tener este tipo de novio al que llamas solo cuando lo realmente lo deseas. Tu vida sexual siempre está activa: Cuando estás soltera y tienes sexo, es como ganarse la lotería porque realmente cuesta. Sin embargo, cuando tienes una relación casual, puedes meterte en la cama o terminar en ella luego de salir con él con más frecuencia. Recuerda que según investigaciones científicas, el sexo te mantiene joven y te hace vivir más. Eso sí, si lo practicas, hazlo siempre con protección. ¡Sé responsable con tu cuerpo! En él tienes un amigo verdadero: Las relaciones casuales muchas veces se dan porque solamente existe atracción física. Cuando eso sucede, él se convierte en ese tipo de amistad que deberías cuidar siempre porque estará para ti en momentos tristes y felices, en los momentos que necesites cariño, pero también pasión. Sexo seguro: Cuando te hablamos de que dejes claro que solo quieres una relación casual, es porque te aconsejamos que lo hagas, pero con personas en las que tú realmente confíes. Si ambos quieren lo mismo, no cometerán el error de no protegerse. Experimentas al máximo: Es el momento ideal para experimentar tus fantasías, sabes qué es lo que te genera placer y lo que más te gusta en la amistad y sexo. En una relación casual, tu chico te acepta tal y como eres. ¿Te animas a tener una relación casual? Si la has tenido, comparte con nosotras tu experiencia. ¡Nos encantaría conocer tus consejos!

