Los mejores regalos para sorprender -y acertar- el Día del Padre

Sea como sea tu papá, en esta lista encontrarás opciones para declarar tu amor por tu progenitor el próximo 19 de junio. ¿Ya tienes tu regalo?

Set completo

Tanto si ya se preocupa por su piel, como si te gustaría introducirle en el arte del skincare, este práctico neceser contiene todo lo que necesita en su día a día: un desodorante, un gel limpiador para el rostro y una humectante fluida que suaviza las arrugas. Optimale Set Men's Kit, de Payot. $70. us.payot.com

Sobre ruedas

Para el padre aventurero y deportista, nada mejor que un monopatín de inspiración retro con el que deslizarse de un punto a otro de la ciudad. Zed 41" Longtail Longboard, de Retrospec. $79.99. retrospec.com

Esencia magnética

Sorprende al rey de la casa con esta sofisticada fragancia hecha con la nota picante del jengibre, la calidez de la madera y frescura de la vainilla bourbon. Con seguridad, Azzaro The Most Wanted es un perfume sensual, intenso y masculino, perfecto para llevar en cualquier ocasión. Perfume The Most Wanted, de Azzaro. $85 el frasco de 1.7 Fl. oz. amazon.com

Tacto de lujo

Si tu papá ama el estilo deportivo, esta sudadera con capucha confeccionada en 100% puro cachemir. Versátil y con un aire clásico, le permitirá ir a la última sin sacrificar comodidad. Sudadera modelo Josiah, en color Midnight, de Naked Cashmere. $295. nakedcashmere.com

Ducha varonil

Este cofre con forma de libro como guiño a la era de la ley seca, esconde un gel que funge como champú, acondicionador y limpiador para el cuerpo, así como una barra exfoliante. Todo con un masculino aroma a madera de mahogany. Book of Good Grooming Gift Set Volume 2, de 18.21 Man Made. $43. 1821manmade.com

Vigor masculino

Formulada con creatina y extracto de jengibre, esta línea diseñada específicamente para hombres limpia en profundidad el cabello y el cuero cabelludo dejando una sensación de frescor, pero también ayuda a densificar el cabello fino y debilitado. Colección Genesis Homme Strengthening Hair Care Set for Men, de Kérastase. Incluye champú purificador, un spray para promover la densidad y una cera de peinado. $122. kerastase-usa.com

Afeitado perfecto

Si luce barba, esta selección exquisita le ayudará a mantenerla bien cuidada. Incluye una pastilla de jabón con aroma a sándalo, un aceite para la barba, una crema de peinado, crema para piel seca y agrietada y un peine plegable. The Essential Heritage Men's Grooming Set, de Caswell-Massey. $79. caswellmassey.com

Detalle personalizado

Un obsequio clásico e infalible son los regalos personalizados como esta cartera de piel genuina en la que puedes incluir su nombre y una frase significativa en el interior. Billetera, de Stay Fine Personalized. $44.98. etsy.com

Coquetería íntima

Si le gusta encargarse de su vello corporal, este set es para él. Con una recortadora sin cables y a prueba de agua para usar en la ducha, incluye un desodorante para la zona íntima bajo la cintura. Set Essentials Kit 2.0, de Manscaped. $49.99. target.com

Maestro cervecero

¡De la máquina a tu vaso en unos cuantos días! Si tu padre es amante de la cerveza, con esta máquina podrá elaborar su propia bebida con facilidad y orgullo. Máquina para elaborar cerveza, de BeerMkr. $649. amazon.com

