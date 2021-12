Las mejores películas para ver en familia esta Navidad Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Película en familia Credit: Getty Images Las vacaciones de fin de año están llenas de bellas tradiciones y disfrutar una película en familia es una de esas costumbres que no pueden faltar. Échale un vistazo a algunos de los estrenos más esperados de esta temporada. ¡Luces, cámara y acción! Empezar galería ¡En familia! Regalos de último minuto Ya sea porque quieres pasar una tarde en el cine o una velada de películas en casa, aquí te compartimos algunos de los estrenos de la temporada, que incluyen el regreso de recordadas sagas, algunas de las cintas animadas más esperadas y, desde luego, historias con toda la magia de la Navidad. ¡No olvides las palomitas de maíz! 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Encanto Encanto Credit: Encanto/Instagram Desde sus primeros avances hace algunos meses, la más reciente película de Disney se transformó en uno de los estrenos más esperados del año. Su historia se basa en el amor de la familia y se desarrolla en torno a la cultura colombiana. Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Carolina Gaitán, Maluma, John Leguizamo, Angie Cepeda y Lin-Manuel Miranda fueron algunos de los célebres actores latinos que participaron en esta gran producción. 2 de 10 Ver Todo Ghostbusters: Afterlife Ghostbusters Credit: Ghostbusters/Instagram A casi 40 años del estreno de Ghostbusters (1984), esta nueva entrega de la saga retoma la historia protagonizada por Harold Ramis, Bill Murray, Ernie Hudson y Dan Aykroyd. Luego de que la pandemia de la COVID-19 obligara a la compañía Sony Pictures Entertainment a posponer el estreno de Ghostbusters: Afterlife por más de un año, no es una sorpresa que su estreno se haya consolidado como uno de los éxitos de taquilla mundial de esta temporada. 3 de 10 Ver Todo Anuncio The Matrix Resurrections Matrix Credit: The Matrix/Instagram La trilogía de The Matrix conforma una de las sagas más exitosas de la historia. Por ello, esta cuarta entrega ha generado una gran expectativa entre los amantes del cine. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retornan para dar vida a sus legendarios roles de Neo y Trinity. 4 de 10 Ver Todo Spider-Man: No Way Home Spiderman Credit: Spider-Man/Instagram Esta nueva cinta protagonizada por Tom Holland se convierte en la película número 27 del Universo Cinemático de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). En esta ocasión, el deseo de Spider-Man de tener una vida normal abre las puertas para que villanos de otros universos lleguen a su mundo con la intención de destruirlo. ¡Sin duda uno de los estrenos imperdibles para toda la familia! 5 de 10 Ver Todo Sing 2 Sing 2 Credit: Sing/Instagram Sing 2 se estrenará en las salas de cine justo antes de la llegada de la Navidad. Luego del éxito que tuvo la primera parte de la historia, esta nueva entrega se ha transformado en una de las cintas familiares más anticipadas del año. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Halsey, Pharrell Williams y Bono son algunas de las superestrellas que prestaron sus voces para dar vida a los personajes de esta producción animada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A Boy Called Christmas A Boy Called Christmas Credit: A Boy Called Christmas/Instagram Magia y fantasía son las dos palabras que mejor describen la historia de esta nueva producción de Netflix. Una película perfecta para una velada de cine en familia y que nos trae como enseñanza nunca dejar de creer en nosotros mismos. 7 de 10 Ver Todo The Princess Switch 3: Romancing the Star The Princess Switch Credit: The Princess Switch La querida actriz estadounidense Vanessa Hudgens se ha transformado en una de las reinas de la Navidad con su saga de películas The Princess Switch, de la cual es protagonista y además productora. Luego del éxito de las dos primeras partes, esta nueva entrega promete ser una de esas películas que nadie se perderá durante el fin de año. 8 de 10 Ver Todo Home Sweet Home Alone Home Alone Credit: Home Alone/Instagram Home Alone y Home Alone: Lost in New York continúan siendo dos de los clásicos favoritos de las familias para Navidad; y para este 2021, 20th Century Fox y Disney+ decidieron traer a la pantalla una nueva entrega de la saga que originalmente protagonizó el actor Macaulay Culkin. Esta sexta producción de la franquicia de Home Alone mantiene la trama de un chico que accidentalmente es olvidado en casa por sus padres, pero en esta ocasión los villanos de la historia resultan ser todo lo contrario a dos despiadados ladrones. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Love Hard Love Hard Credit: Love Hard Las comedias románticas no podían quedarse fuera de nuestras recomendaciones y la peculiar historia de Love Hard sin duda traerá muchas sonrisas a una velada en casa. Esta divertida producción de Netflix relata las aventuras de una mujer soltera que busca a su media naranja usando una aplicación de citas y justo cuando pensaba haber encontrado a su hombre ideal el destino parece tener para ella otros planes bastante inesperados. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las mejores películas para ver en familia esta Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.