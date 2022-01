Meditación: ¿Cómo incluir esta práctica milenaria en tu vida? Te contamos cómo puedes iniciarte en el mundo de la meditación de una forma fácil y efectiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estrés y el caos parecen haberse transformado en dos elementos infaltables en nuestro diario vivir. El trabajo, las obligaciones familiares, los condicionamientos sociales y otros aspectos de la vida moderna nos pueden llevar fácilmente a un lugar en el que aceptamos este "caos" —externo e interno— como algo normal. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que dedicaste algún momento del día para hacer una pausa, respirar y simplemente darle un descanso a tu mente de los miles de pensamientos que transitan por ella? No te preocupes, somos muchos los que dejamos que el estrés del día a día nos consuma, olvidando que en ocasiones lo único que necesitamos es un momento de conexión con nosotros mismos para poder continuar. Nada mejor para ayudarte a encontrar de nuevo ese balance entre mente, cuerpo y espíritu que la meditación —una práctica milenaria que cualquier persona puede incluir en su vida diaria de una forma sencilla y que no te requiere convertirte en un monje tibetano. Así lo han descubierto estrellas de entretenimiento como J Balvin, Eva Longoria, Maluma y Ricky Martin. Para compartirte información básica y responder algunas de las preguntas más comunes sobre el mundo de la meditación, invitamos a dos expertos en el tema: Carolina Ortega y Juan Manuel Correal, los colombianos creadores del programa internacional de crecimiento personal y espiritual Entrena tu alma. Juan Manuel Correal y Carolina Ortega. Juan Manuel Correal y Carolina Ortega. | Credit: Cortesía de Juan Manuel Correal y Carolina Ortega. ¿Qué es la meditación? La meditación es "desconectarse para conectarse", comparte Correal. Una frase que parece contradictoria pero que encarna la esencia de lo que es esta práctica: desconectarse del mundo exterior para poder conectarse con el "yo interior". "Meditar es un ejercicio integral de conexión que no requiere poner la mente en blanco, ni hacer esfuerzo alguno en concentrarse. Con el silencio y la respiración rítmica se logra la quietud de la mente, disminuyendo las revoluciones de la máquina del pensamiento lo que nos permite disfrutar de una mejor calidad de vida", añade el autor y conferencista. Es sin duda un ejercicio que requiere de constancia y paciencia, pero que te trae grandes beneficios y te ayuda a transformarte en una persona más serena. "Con la meditación logras ordenar y clarificar tus pensamientos, conectas con tu esencia. Recuerda que eres amor, por lo tanto cuando meditas conectas con el amor y oyes tu corazón", agrega por su parte Ortega, quien es experta en biodescodificación emocional y bioneuroemoción. ¿Toma mucho tiempo hacer una meditación y cuándo es el mejor momento para hacerla? Meditación Credit: Getty Images Es normal que sintamos que encontrar tiempo para meditar puede ser un limitante, pero la realidad es que una meditación puede tomar tan solo cinco minutos. "Lo recomendado es que mínimo lo puedas hacer una vez al día. Lo puedes hacer cuando te despiertas, así te conectas contigo mismo y es la forma en que te recargas de esa luz que necesitas para tener las fuerzas necesarias para transitar por las circunstancias que se nos presentan. También lo puedes hacer en la noche antes de descansar, antes de enviar tu alma a recargarse", nos comparte Ortega. ¿Cuál puede ser mi primera meditación? Aunque existen diferentes tipos de meditación, para comenzar lo más recomendable es elegir meditaciones guiadas que te permitan seguir con facilidad las instrucciones de la persona que esté liderando el ejercicio. "Sólo tienes que transitar las indicaciones de una meditación guiada en la más absoluta tranquilidad. Es fundamental que confíes en ellas y te dejes impulsar", aconseja Correal. Puedes encontrar opciones ideales para hacer tus primeras meditaciones guiadas en canales en español de YouTube como Eazy Zen o Mindful Science —que cuentan con millones de seguidores— y las meditaciones gratuitas de Deepak Chopra con J Balvin; o Sleep Meditation for Woman en Audible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Es importante el lugar en dónde se hace la meditación? Meditación Credit: Getty Images Sí, designar un lugar cómodo, tranquilo y que te permita enfocarte es fundamental. Para Ortega y Correal la postura ideal para hacer la meditación es sentarse en posición de flor de loto. Si esta pose te resulta difícil de ejecutar también puedes iniciar haciéndolo acostado boca arriba. "Hay que dejar claro que para meditar no necesitas hacer unas posiciones extrañas, sin embargo hay algo recomendado y es que tus piernas o que tu centro pueda tener conexión con la tierra", aconseja Ortega, quien con Correal comparte muchos consejos más, así como cursos y talleres en su sitio en línea.

