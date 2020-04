“No llevar mascarilla es estúpido”, dicen médicos chinos expertos del coronavirus Los doctores en China no se explican cómo algunos ciudadanos no quieren usar mascarilla en plena pandemia del Covid-19: mascarilla obligatoria, confinamiento estricto y cuarentena, es lo que los expertos en primera línea recomiendan fervientemente. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Primero que mascarilla no, luego que sí, luego que a veces… La desinformación acerca de los métodos para vencer al coronavirus ha sido mucha y variada, desde los consejos de los mismos gobiernos, hasta las respuestas encontradas incluso entre los mismos médicos, por no mencionar las teorías conspiratorias con las que te acosan tus amigos por whatsapp. Los médicos chinos que han logrado arrinconar al virulento Covid-19 en la ciudad de Wuhan lo tienen claro y así lo expresa un interesantísimo artículo publicado hoy por Macarena Vidal en el periódico El País: mascarilla obligatoria para todo el mundo, confinamiento estricto y cuarentena en centros designados para casos leves, sospechosos o en contacto con enfermos. Eso es lo único que está demostrado que sí funciona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Según el artículo citado, Wang Xinghuan, director de uno de los hospitales en el lugar del foco donde se originó la pandemia, afirmó que no usar mascarilla en estos momentos “no es una diferencia cultural, es una estupidez”. Y explica que es la primera medida que hay tomar: “muy importante para la salud de todo el mundo. No llevarla es estúpido. Es una manera fundamental de protegerse a uno mismo y a los demás”. Image zoom Getty Images Y aunque sea un poco descorazonador porque no vemos el final de esta pesadilla, mejor es saber que no saber para tomar las medidas oportunas: “Si no cortamos las raíces de la transmisión, los contagios van a crecer; si no aislamos a los infectados, no vamos a contener el virus”. El confinamiento en casa es esencial y explica que las cuarentenas en el hogar de personas sospechosas de infección o infectadas no funcionan porque “infectarán a los otros miembros de la familia”. Image zoom Aunque oficialmente para ellos en Wuhan ya terminó la cuarentena, aseguran que no hay que bajar la guardia, ya que se siguen detectando casos asintomáticos y dos personas acaban de morir por coronavirus. Los médicos lo acaban de avisar en una rueda de prensa: “La vigilancia todavía es fundamental”. Esperemos que los gobiernos del mundo sí les escuchen esta vez. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

