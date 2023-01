¡Guau! Estas son las mascotas más ricas del mundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Taylor Swift y su gato Credit: Raymond Hall/GC Images Estos gatitos y perritos cuentan con millones en el banco y viven una vida de lujos y mimos. ¿De dónde sacaron tanto dinero? ¿Quiénes son sus dueños? ¡Aquí te los presentamos! Empezar galería Gunther VI Gunter VI El sitio All About Cats acaba de publicar su listado anual de las mascotas más ricas del mundo. A la cabeza encontramos a este pastor alemán cuya raza —y dinero— le vienen de linaje: Su abuelo, Gunther III, fue la mascota de la condesa Karlotta Leibenstein, quien al fallecer en 1992 le dejó una fortuna de $80 millones. Dicha cantidad ha subido como la espuma y actualmente estima que el perrito cuenta con unos ¡$500 millones en el banco! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Nala_Cat La adorable gatita es una mezcla de persa y siamés y su fortuna se estima en unos $100 millones gracias a ser el gatuno con más seguidores en la red —certificados por el Libro Guiness de Récords— y por un lucrativo contrato con una marca para alimento de gatos. 2 de 8 Ver Todo Olivia Benson Taylor Swift y su gato Credit: Raymond Hall/GC Images La gatita de la cantante Taylor Swift ha aparecido en los videos de la artista. Además tiene su propia línea de ropa. ¡Es el segundo gato más rico del mundo con una fortuna que ronda los $97 millones! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sadie, Sunny, Lauen, Layla and Luke Los cinco canes de la famosa presentadora, empresaria y actriz herederán aproximadamente $30 millones para vivir cómodamente por el resto de sus vidas. 4 de 8 Ver Todo Jiffpom Este perrito de raza pomeranian es el influencer canino más acaudalado del planeta cuya fortuna asciende a unos $25 millones. Sus dueños cobran $32,906 por cada uno de sus posts. 5 de 8 Ver Todo Choupette Karl Lagerfeld y Choupette Credit: IG/Choupette La gatita persa del desaparecido diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld, heredó millones cuando falleció su dueño. Gracias a sus contratos publicitarios y de modelaje su fortuna actual ronda los $13 millones. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pontiac Betty White y su perro Pontiac Credit: IG/Betty White El perrito de la inolvidable estrella de The Golden Girls, fallecida en el 2021 figuraba en el testamento de la actriz con $5 millones. 7 de 8 Ver Todo Doug The Pug El perrito de la escritora Leslie Mosier ha conquistado a las redes con su ternura y los resultados no se han hecho esperar: su fortuna se calcula en $1,5 millones hasta la fecha. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

