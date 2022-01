Colombiano que vivió sin papeles y tocó fondo ¡ahora comparte inspirador método para salir adelante! El conferencista y empresario Martín Tuirán estuvo indocumentado durante 10 años y sobrevivió a dos divorcios: este es el método de su propia creación con el que ayuda a otros a superarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada año que comienza nos planteamos distintas metas y propósitos. Pero, ¿qué se requiere para poder llevar a buen puerto todas nuestras ideas, y nuestros sueños? Disciplina y un plan, generalmente. Ahí es donde a veces flaqueamos. En la actualidad existen miles de pódcasts, libros, audiolibros y videos planteando soluciones y métodos diversos para lograr el éxito en todo aquello que nos propongamos. Entre ellos destaca el del colombiano Martín Tuirán. El empresario colombiano ha conocido en carne propia el éxito, pero sobre todo: ha experimentado duras pruebas de vida que lo han hecho buscar aún con más empeño la consolidación de sus metas. "Estuve indocumentado diez años en Estados Unidos, viví dos divorcios y por muchos años sentí que nunca saldría de la bancarrota", asegura el autor del método "Liderazgo con éxito" a People en Español. "En esos procesos de aprendizaje, toqué fondo". "A eso hoy yo le llamo la vida consciente, que me llevó a encontrar un mentor, que creyó en mí y, con la aplicación del liderazgo, juntos construimos un equipo de trabajo alineado al mismo propósitos", prosigue Tuirán. Mira la entrevista con Martín Tuirán explicando su increíble historia y cómo salió adelante ¡arriba! Martin Tuirán Credit: Cortesía Estos son los rituales del liderazgo con intención de Martín Tuirán para conseguir el éxito: Predicar con el ejemplo

Convierte en coach de alguien que no sepa lo que tu sabes

Afronta los problemas con entusiasmo

Desconéctate frecuentemente para conectar mejor.

Invita a la participación

Escucha para aprender

Comunica tus expectativas a su debido tiempo

Toma notas Martin Tuirán también es vicepresidente de Entérate Insurance, una firma de planeación financiera y seguros de vida que cuenta con más de cuatrocientos agentes. Además es fundador de Contestando tu Oración, una organización que provee cuidados y alimentación adecuada a niños y jóvenes de bajos recursos, desplazados por la guerrilla en Colombia. Martin Tuirán Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra de las claves que brinda Tuirán es el poder del agradecimiento. "[La] clave en este estilo de liderazgo aplicar el agradecimiento como herramienta de crecimiento", asegura. "No importa lo que hayas vivido. Eso más bien tómalo como una herramienta de vida, no como una forma para responsabilizar a los demás. Porque, al final del día, te conviertes en un perdedor. Lo que te convierte en un perdedor no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Siempre podemos revertir los problemas y jamás darnos por vencidos. Yo pude construir mi propio camino con el liderazgo consciente",.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Colombiano que vivió sin papeles y tocó fondo ¡ahora comparte inspirador método para salir adelante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.