Conoce la historia de Maripina Menéndez, la ahijada de Maite Perroni Maripina Menéndez es la ahijada que Maite Perroni postuló para que formara parte de la lista de las 25 mujeres poderosas de People en español. ¡Conoce la historia de esta mexicana que vive para ayudar a los niños! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni y Maripina Menendez Maite Perroni y Maripina Menendez | Credit: Sergio Valenzuela @sergio.valenzuelach; Cortesía Save the children La cantante y actriz Maite Perroni forma parte de la lista de las 25 mujeres poderosas del 2023 de People en Español. La RBD, quien está embarazada, postuló a su compatriota Maripina Menéndez para que la Directora Ejecutiva de la organización Save the Children en México forme parte de la prestigiosa lista. Conoce un poco más de esta mexicana. María Josefina Menéndez Carbajal, mejor conocida como Maripina, es Directora Ejecutiva de la organización internacional Save the Children en México . Save the Children tiene como objetivo defender, proteger e impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo. Desde muy joven se ha destacado por su activismo a favor de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, apoyando con especial atención a comunidades de base en zonas periféricas de la Ciudad de México para lograr el reconocimiento de su derecho a la vivienda. Asimismo, desempeñó una labor importante en la ayuda humanitaria después de los sismos de 1985 y ha trabajado desde hace más de 25 años en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y su entorno. De la misma forma, ha trabajado en el diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas en beneficio de poblaciones excluidas. En términos de incidencia política, Maripina ha participado en negociaciones con diversas instancias gubernamentales en los tres niveles de gobierno. Contribuyó en la formulación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fungió por dos años como representante de la sociedad civil ante el Sistema Nacional de Protección de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA). Además, la experta en temas de niñez cuenta con una amplia experiencia en procuración de fondos gubernamentales y privados, tanto a nivel nacional como internacional; por dos años consecutivos fue reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas del país por la revista Forbes. Maripina es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana y tiene formación en Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área social, dependencias de gobierno, educativas, organizaciones sociales y particulares. Si quieren que Maripina sea parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas 2023, ¡Voten por ella aquí!

