María Marín y sus tips para responder a la indiscreta pregunta de "¿y el novio pa’ cuándo?" En una entrevista en exclusiva con People en Español, la coach de vida puertorriqueña y experta en citas reveló el secreto para nunca perder la elegancia ni el respeto a familiares o amigos ante preguntas incómodas. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la comunicadora y motivadora puertorriqueña María Marín es importante no perder la altura ni el respeto ante preguntas incómodas como las de "¿y el novio?" que se nos pueden plantear en esta temporada de fiestas que viene. Por eso ofrece algunas ideas sobre cómo responder de la manera más inteligente, sin caer en grosería. En una entrevista en exclusiva con People en Español, la comunicadora dijo que los solteros, particularmente en fechas especiales como Acción de gracias o Navidad, sienten incertidumbre y ansiedad cuando están con la familia porque esperan que alguien les pregunte sobre su vida amorosa. Image zoom Credit: Sidney Jamila El primer consejo es enfocarse en los logros alcanzados en el ámbito profesional o personal para distraer al que está haciendo a la pregunta. “¿Cómo hacer esto? Cuanto la tía tuya te diga, 'pero mi hijita, usted va a seguir solita', usted va a decir: ‘Tía, yo estoy tan ocupada en este momento que no tengo tiempo para una relación, pero por cierto te enteraste de que me subieron de puesto’”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El segundo tip consiste en cuando te hagan la misma pregunta, lo ideal es responder así: “Yo elijo estar sola porque todavía no ha llegado nadie que merezca este cuerpecito y te ríes o en otras palabras [dices] que estoy sola porque quiero, porque voy a esperar a la persona que realmente me merece”. Marín destacó que cuestionar a alguien sobre su soltería es imprudente e insensible y coloca a las personas en una posición incómoda. Entiende que ese tipo de temas se compara con la de preguntar a alguien sobre cuánto gana o cómo está su cuenta bancaria. La también presentadora de televisión dijo que es importante que los solteros expresen directamente a sus seres queridos que se sienten incómodos con el tema para evitar momentos desagradables en el futuro. Destacó que, si una persona está buscando pareja en medio de la pandemia, una buena idea sería considerar las citas en línea, como la de la aplicación Chispa, que está disponible en inglés y español.

