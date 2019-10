María Marín: "Si estás en una relación en la que el sexo no funciona tu relación se está deteriorando" María Marín asegura que si no hay sexo, las relaciones fracasarán. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN No conforme con ser toda una experta en los menesteres del amor y el desamor, María Marín decidió abordar un asunto que muchas mujeres evitan. "Sé que las mujeres necesita-mos más educación sexual", asevera la puertorriqueña de 51 años, que cada lunes habla de sexualidad con dos expertas en María Marín Live, programa que transmite por Facebook RELACIONADOS: María Marín habla del sexo anal Image zoom Héctor O. Torres "Si tú estás en una relación en la que el sexo no funciona, perdó-name, pero tu relación tarde o temprano se va a deteriorar o se está deteriorando".De hecho, la motivadora ha aprendido tanto con sus com-pañeras de programa que tiene bien claro lo que espera de su próxima pareja. "Lo que pido es que esa persona traiga paz a mi vida", confiesa la sobreviviente de cáncer de seno. "Que entienda lo ocupada que es mi carrera. RELACIONADOS: Myrka Dellanos habla de vioolencia intrafamiliar con María Marín Image zoom Getty Images De hecho, según Marín en pleno siglo XXI, el sexo es aún un tema tabú del que algunas mujeres no se atreven a hablar. "Había que hablar de lo que la gente no habla", dice la puertorriqueña. "Yo lo estoy llevando más allá de lo que la gente se ha atrevido a hablar de ello, lo estoy haciendo con dos doctores [y] he aprendido mucho". Advertisement

