María Marín te dice algunos tips para no enloquecer encerrado en casa ¡Toma nota!

En esta época de crisis y pandemia unos consejos de la motivadora María Marín no caen nada mal. ¡A tomar nota! Aquí en casa he tratado de estructurarnos, los seres humanos somos criaturas de costumbres, nosotros tenemos rutinas y las hemos perdido, la energía en tu casa fluye mejor cuando hay una rutina y cuando hay estructura. Tú tienes que tratar de tener ciertas actividades. Todos los día me maquillo,por ejemplo, no importa si hago o no video. A las 3 de la tarde me tomo mi café, suena mi alarma. Image zoom Aquí se cocina todos los días. Desinfectar todo lo que entra a tu casa. Si sales a la calle siempre toma las precauciones necesarias. Image zoom Cuando uno toma precauciones uno se siente seguro, por eso la gente se tiene que informar. Yo estoy tomando la responsabilidad de parte mía para que este virus no se me contagie. Si a mí se me pega el virus es porque estaba del universo de Dios que se me pegara, pero de parte mía no voy a tener lamentaciones. Si tomo las precauciones necesarias y pasa algo, sé que no fue por mí. Haz algo que te haga sentir que te amas puedes tener una rutina diaria como pintarte el pelo, hacerte las uñas. Siéntete importante. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Trabaja en cosas que te hagan sentir bien, aprovecha el tiempo en algo que no hayas hecho desde hace tiempo. En este momento lo que le pasa a la gente que nos levantamos y no sabemos qué hacer. La gente como que no tiene una estructura y cuando no hay estructura, la energía no fluye igual. Así que motívate haciendo tu propio calendario.

