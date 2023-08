María Alejandra Requena eligió ser feliz después de mucho dolor y acertó: "El corazón sigue creciendo"

Ser feliz cuando las cosas van bien, es sencillo; elegir serlo a pesar de los golpes de la vida, es una tarea más complicada. María Alejandra Requena puede corroborar esto segundo. Y también cuánto merece la pena intentarlo.

Hoy, la comunicadora venezolana comparte orgullosa Elijo ser feliz, un libro que deja al descubierto el dolor de la pérdida de Ismael Hurtado, su primer esposo y padre de sus hijos, Andrés y Miranda, pero también el amor como canal para sanar. Joven, vigoroso y feliz, Maelo, como le llamaban y le siguen llamando amorosamente sus allegados, fallecía de forma inesperada dejando un hueco demasiado vacío en los corazones de su gente amada. El resto es una historia de superación, de lágrimas y de elecciones de vida que describe con el alma en estas páginas tan generosas.

Empezarlo no fue fácil, acabarlo fue su gran orgullo. Elijo ser feliz se ha convertido en el timón y en la herramienta de miles de personas que han pasado por lo mismo. "Dilaté la salida del libro y el escribirlo porque sentía que anímicamente no estaba preparada para lo que está pasando ahora. Necesitaba estar más fuerte para por fin ser apoyo de los demás. Ahora lo estoy", dice con seguridad y en exclusiva para People En Español.

A María Alejandra le encanta escuchar a la gente que se le acerca o la escribe para contarle sus vivencias. Siempre está dispuesta a darles la palabra adecuada. Ella conoce como nadie lo que están sintiendo y empatiza desde el amor con el fin de ofrecerles lo que en su día ella hubiese necesitado para transitar ese gran dolor. Un dolor que, aunque la asfixiaba por momentos, no permitió que gobernara su vida, al menos no para siempre.

María Alejandra Requena María Alejandra Requena nos habla de su libro, 'Elijo ser feliz' | Credit: IG: María Alejandra Requena Portada: 'Elijo ser feliz'

"Tuve claro que no me gustaba esa sensación de dolor constante, de ir como muerta en vida. Esa tristeza profunda que te lleva a sentirte la víctima, algo que tampoco me gustaba. Pero toca afrontarlo y seguir adelante, toca obligarse a hacer cosas que uno no quiere pero que te pueden a ayudar en un futuro a estar mejor. Los golpes de la vida son muy duros, pero realmente hay que hacer el trabajo", explica esta feliz mamá de dos seres maravillosos, su motor para levantarse cada día.

La que fuera conductora del programa Panorama mundial en CNN En Español, reconoce que aunque la dureza de un acontecimiento así te curte y te enseña a la fuerza, ella nunca permitió que le arrebatara su lado más sensible y humano. "Si bien creo que ahora soy más dura, no he tratado de perder mi sensibilidad para disfrutar todo lo que la vida tiene que ofrecer. A veces te cierras a vivirla por miedo y porque no quieres volver a sentir ese dolor y te quedas en lo cómodo, pero esa es la parte que no quería hacer. No voy a dejar de vivir a plenitud mi vida, hay que vivirla con lo bueno y con lo malo. Lo más fácil es quedarte encerrada en el dolor, que se te olvide el mundo, porque sientes que tu vida se derrumbó. Pero es mucho más difícil obligarse, a pesar de ese horror que estás viviendo, a salir adelante", comparte con conocimiento de causa.

Ella lo intentó y hoy ha recogido los frutos de ese esfuerzo. No fue un camino de rosas, la montaña rusa de sentimientos la acompañó por mucho tiempo, pero siempre apostó por la luz, porque eso es lo que hubiera querido Maelo, y porque eso es lo que le dictaba su corazón, incluso en los momentos de querer tirar la toalla. Se lo merecían sus dos hijos, su familia y, por supuesto, ella misma. Cuando hoy ve el libro Elijo ser feliz en sus manos y en las del público, no puede sentirse más dichosa. Las lágrimas derramadas y los miedos vividos se han compensado con el amor bidireccional que da y recibe con tanta intensidad de la gente.

María Alejandra Requena María Alejandra Requena emocionada durante el lanzamiento de su libro | Credit: IG/María Alejandra Requena

"Cuando tuve el libro en mis manos por primera vez, me di cuenta realmente de lo rota que estuve y lo mucho que había avanzado y lo fuerte que era, se me salieron las lágrimas y di gracias a Dios, a pesar del conflicto que tuve con la fe, con la que me reconcilié. Fue concientizar lo que había pasado y todo lo que hice para salir de esa oscuridad, y me sentí orgullosa", reconoce con voz dulce admitiendo que para llegar a la meta son necesarias todas las fases, sin saltarse ni una.

A María Alejandra la vida le tenía preparada una gran sorpresa, ella estaba dispuesta a abrirle la puerta de par en par. Su corazón sufría, pero también palpitaba conocedor de que el tiempo colocaría todo en su lugar y volvería a reencontrarse con las cosas cotidianas y los momentos mágicos que un día fueron sus cómplices. Ahí fue que, de forma inesperada, entró en escena su actual esposo, Luciano D'Alessandro, un amor que llegó para demostrarle lo hermosa que es la vida, a pesar de sus circunstancias.

"Es un amor mucho más consciente, cuando uno ha pasado por tantos cambios y golpes y decides aprender de ellos, este amor maduro es más consciente, no peleas tantas batallas, es mucho más relajado, tranquilo, sin juegos. Nos encontramos dos personas que hemos tenido vidas distintas en cuanto a experiencias, pero nos encontramos en una etapa donde los dos dejamos que fluyera una magia bonita, donde había mucha sinceridad y honestidad. Es un amor que agradezco todos los días de mi vida, porque aprecio más lo que tengo y muestra cómo las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Hubiera sido muy tonta si me negaba a vivir lo que estoy viviendo por miedo o por lo que van a decir los demás", explica Requena, quien hoy en día vive en Miami con su esposo y sus hijos, ya adultos y encaminando su vida profesional.

María Alejandra Requena María Alejandra Requena y su esposo, Luciano D'Alessandro | Credit: IG/María Alejandra Requena

María Alejandra reconoce que volver a enamorarse le valió algún que otro juicio de valor por parte de terceros. Pero esa es otra lección que ha aprendido y recoge en este maravilloso libro, solo tú eres dueño o dueña de tu vida y tus decisiones. Nadie tiene el poder de arrebatarte la sonrisa, si lo hace es porque se lo das. Una vez más, tú eliges. "Mucha gente cree que porque yo me casé, me volví a enamorar y estoy tratando de hacer mi vida lo mejor posible es como si no me hubiese importado Ismael, y es todo lo contrario, mis hijos se cansaron de repetírmelo: 'Papá te quiere feliz'. Jamás puedes olvidar a alguien a quien amaste tanto. El corazón sigue creciendo y te permites amar y vivir lo bonito de la vida también", reflexiona.

A día de hoy, la ganadora de dos premios Emmy está enfocada en las cosas positivas de su vida. El libro ha sido un éxito entre el público y la crítica. Tal es así que de ahí ya ha nacido la conferencia Elijo ser feliz, un proyecto que acaba de llevar a María Alejandra a Medellín, Colombia para hablar frente a multitudes y aportar, con su ejemplo, que la decisión siempre está en nuestras manos. "Mil gracias a todas las personas que asistieron a Elijo ser feliz la conferencia, fueron muchísimas, más de las que imaginaba. Gracias por escucharme y por permitirme ayudarles a saber como enfrentar mejor los cambios de la vida, a elegir ser feliz y trabajar para lograrlo. Gracias también por sus palabras después de la conferencia, pero, sobre todo, por el cariño", escribió entusiasmada ante lo vivido.