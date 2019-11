Marco Antonio Regil: 8 Motivos para ser vegano en el Día Mundial del Veganismo Después de doce años llevando una dieta basada en plantas, Marco Antonio se encuentra sano y feliz. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy se celebra el Día Mundial del Veganismo y si pensamos en vegano, la primera persona que se nos viene a la cabeza es el activista Marco Antonio Regil. Este simpático y famoso conductor mexicano, lejos de quedarse en la tele y al margen de otros asuntos, se dedica de lleno a profundizar en temas de autoayuda, negocio, inteligencia financiera y un largo etcétera a través de sus redes, conferencias alrededor del mundo, etc. "He aprendido mucho del mundo vegano al entrevistar en mi podcast a nutriólogos y médicos, como el doctor Mauricio González, Carla Zaplana, la doctora Marcela Sandoval y muchos más", afirma Marco Antonio. El podcast de Marco Antonio Regil se encuentra en el puesto de 16 de los 200 mejores podcast de América Latina en Spotify. Si el tema te interesa, te recomendamos que los escuches para continuar informándote acerca de este interesante modo de vida al que muchos celebrities se han anotado ya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, los principiantes queremos que este vegano de la eterna sonrisa nos diga concretamente cuáles son los beneficios de comenzar a consumir una dieta basada en plantas. Esto es lo que Marco Antonio Regil nos contestó. Nos da valor nutricional. "Los alimentos basados en plantas tienen altísimo valor nutricional, están llenos de proteínas, hierro, todos los minerales… Las organizaciones mundiales de la salud aprueban una dieta basada en plantas para todas las edades y todas las condiciones". Mejora nuestro estado de ánimo. "Al estar bien alimentado y bien nutrido, el cuerpo y la mente funcionan de forma extraordinaria y las tendencias a las depresiones es menor". Prevenimos enfermedades. "Llevo doce años llevando una dieta basada en plantas y el estado de mi salud ha mejorado muy notablemente. Además, muchas de las carnes procesadas están directamente relacionadas con gran número de enfermedades, como el cáncer, la diabetes tipo dos, etc." Nos ayuda a bajar de peso. "Las digestiones son mucho más ligeras. Al usar el cuerpo menos energía en la digestión te levanta el ánimo y hay más energía para ser más productivo. Al ser una dieta alta en fibras y buenos carbohidratos y proteínas, bajas en grasa y sin colesterol, impacta directamente el control de tu peso". Nos da energía para hacer más ejercicio. "El ejercicio a su vez sube tu estado de ánimo, lo que te proporciona más energía aún, aumenta tu testosterona, etc. Se convierte, en vez de en un círculo vicioso, en un círculo virtuoso", bromea Marco. Embellece la piel. "Es un dieta alcalina, lo contrario a la acídica. Está llena de antioxidantes que te ayudan a que tu piel se vea más joven". Protegemos a los animales. "Miles de millones de animales al año son criados y sacrificados de formas muy crueles. Al no comerlos, no estamos patrocinando esta crueldad y es una forma de alinearnos con el amor y la compasión para todas las especies". Cuidamos nuestro planeta. "Sabemos que la ganadería es una de las causas más importantes de la deforestación, el desperdicio de agua y una de las dos causas más importantes para el cambio climático. El gas metano que produce el ganado afecta directamente la salud de nuestra planeta". ¡Gracias, Marco Antonio! Si les interesa este tema, no dejen de seguirle en sus redes donde constantemente actualiza toda la información en torno al veganismo y el amor por los animales. Bernie, su mascota, causa sensación entre sus fans. Advertisement

