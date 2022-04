Exclusiva: La celebrity chef Marcela Valladolid presenta su libro Cocinando on Cook Street La experta en gastronomía mexicana y reconocido rostro de Discovery Channel y Food Network revela su nuevo recetario infantil ilustrado: "Quiero inspirar a los niños a cocinar'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si estás pensando en sorprender a mamá este Día de las Madres o quieres que los pequeños en casa inicien sus primeros pasos en la cocina ¡entonces el nuevo libro de la chef Marcela Valladolid es para ti! Cocinando on Cook Street: A collection of mi familia's recipes (Lil' Libros) es el título del nuevo recetario ilustrado infantil que la mexicoamericana criada en Tijuana, México y nominada al Emmy a quien hemos visto en pantalla chica en programas culinarios tales como Relatos con Sabor (Discovery Channel) y Mexican Made Easy (Food Network). En esta publicación de 56 páginas la autora enseñará a los pequeñines a familiarizarse con las técnicas básicas de cocina, como batir, agitar, mezclar, pelar, etc. y les mostrará cómo realizar recetas clásicas de la gastronomía mexicana paso a paso. Estas incluyen fresas con crema, arroz rojo y taquitos de carne asada. ¡Mira arriba el video con la conversación exclusiva de Book Corner con la chef Marcela Valladolid sobre su nuevo libro! Portada y contraportada del libro Cocinando on Cook Street: A collection of mi familia's recipes, de la chef Marcela Valladolid que sale a la venta el 26 de abril; ISBN: 978-1-948066-19-8: Cocinando on Cook Street - FULL JACKET COVER Credit: Cortesía: Melanie Romero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chef Marcela Valladolid en una emisión del programa TODAY (NBC) cocinando al lado de la exprimera dama Laura Bush (der.) y su hija Jenna Bush Hager (centro). Chef Marcela Valladolid en el programa Today con la exprimera dama Laura Bush Credit: Getty Images Para hacer el tema más fácil de digerir y apelar al 'paladar' de los chefs en ciernes, Valladolid reclutó a la ilustradora Elizabeth Moreno. La graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y actual residente en Ciudad de México, logra combinar su arte con el estilo sofisticado y alegre que define a la chef Valladolid en sus redes y en sus múltiples proyectos como emprendedora. Cocinando on Cook Street se integra a una larga lista de recetarios publicados por la madre de tres hijos, entre las cuales se encuentran Casa Marcela (2017); y Fiestas: Tidbits, Margaritas, & More (2019).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: La celebrity chef Marcela Valladolid presenta su libro Cocinando on Cook Street

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.