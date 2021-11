Manualidades infantiles perfectas para el Día de Acción de Gracias Pon a prueba la creatividad de tus hijos en Thanksgiving con estos divertidos y sencillos proyectos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de Acción de Gracias es una de las fechas más especiales de esta temporada ya que marca el inicio de las esperadas festividades de fin de año. Desde luego, quienes más disfrutan de esta época llena de magia son los más pequeños de casa. Y no es para menos, ya que todas las tradiciones que enmarcan a los últimos meses del año y los primeros días del año nuevo transforman cada celebración en un momento inolvidable. Las actividades en familia son parte de esas tradiciones infaltables en ocasiones como Thanksgiving, así que dale una mirada a estas sencillas ideas con las que puedes pasar una linda y divertida tarde de manualidades junto a tus chiquitines. Coronas de pavo Manualidades Acción de Gracias Credit: Getty Images Crear una colorida corona en forma de pavo es uno de los proyectos clásicos que todos los chicos disfrutan en esta época del año; además, es muy fácil de realizar. Los únicos materiales que necesitas son hojas de papel de diferentes colores, tijeras y pegamento. ¡Manos a la obra! Animalitos de hojas Manualidades Acción de Gracias Credit: Getty Images Este es un proyecto que combina dos actividades diferentes. La primera es la recolección de hojas de árboles que tengan los bellos colores del otoño. Esto lo puedes realizar junto a tus hijos en un parque cercano o en alguna arboleda donde puedan recolectar lo que necesitan. Estas hojitas de colores serán el principal elemento para la siguiente parte del proyecto. En una hoja en blanco ayuda a tus pequeños a crear su obra de arte. Deja que su creatividad sea la gran protagonista. Pavos hechos con conos de pinos Manualidades Acción de Gracias Credit: Getty Images Los conos de pino (o piñones) se han transformado en uno de los elementos naturales más populares para decorar nuestras casas durante la temporada de fin de año. En esta ocasión, junto a tus hijos, puedes darle vida y transformarlos en pequeños pavos. Para este divertido proyecto necesitas conos de pino, algunos ojos de muñeco y hojas de papel de diferentes colores. Cada pequeño pavo puede tener un look diferente, así que deja que tus pequeños sean los encargados de personalizar cada una de sus creaciones. Manteles individuales de colores Manualidades Acción de Gracias Credit: Getty Images Colorear siempre será una actividad que los chicos disfrutan. Usa este factor a tu favor e inclúyelo en la decoración de tu cena de Acción de Gracias. Busca en internet e imprime varias copias de diseños de hojas para colorear que representen el espíritu de la época. Lo siguiente es dejar que los más chicos de casa se encarguen de darle vida a los tapetes con colores otoñales. ¡Súper fácil! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tarjetas de agradecimiento personalizadas Manualidades Acción de Gracias Credit: Getty Images Por supuesto, la mejor forma de enseñar a los chicos el verdadero significado de esta ocasión es inculcándoles el sentimiento de agradecimiento. Prepara cartulinas, hojas y colores para que tus pequeños creen tarjetas en las cuales representen su gratitud y cariño por los miembros de su familia.

